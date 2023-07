Madre recibe aplausos por acompañar y apoyar a su hijo con discapacidad motora en su actuación escolar

26/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, un conmovedor video se ha vuelto viral y ha enternecido a miles de espectadores. En la grabación, una mujer acompañó a su hijo en la actuación del colegio por Fiestas Patrias, y la escena ha cautivado a todos por la hermosa acción que tuvo con su pequeño, quien presenta una discapacidad motora.

Emotiva escena conquista en redes

En el clip compartido por el usuario de TikTok @inefable.183, se puede apreciar a un niño vestido de blanco con una banda roja en el pecho y una gorra, quien ingresa muy feliz junto a su bastón de ruedas, acompañado en todo momento por su madre. Juntos avanzan para dejar una pequeña ofrenda en una mesita decorada con mantos andinos, mientras el público les aplaude.

El niño y su madre continúan con su actuación, pero esta vez, con una gran sonrisa en el rostro. Finalmente, el escolar se une a sus compañeritos para completar la presentación junto con ellos.

Usuarios reaccionan al video viral

Esta emotiva escena ha capturado la mirada de muchos en las diferentes redes sociales, alcanzando más de 344.000 reproducciones hasta el momento.

"El amor de madre es inmenso. Todos te apoyamos, pequeño", es la descripción que acompaña al video, expresando la admiración y apoyo hacia la valiosa madre y su hijo.

Los cibernautas no han dudado en compartir sus emociones al ver este tierno acontecimiento y han dejado sus respetuosos comentarios en la plataforma china.

"El amor de mamá y la inclusión en la escuela me llenan de emoción", "Me he sentido tan feliz al ver la alegría del niño", "Qué hermoso pequeño. Fuerzas", "El amor de una madre siempre será incondicional. Haríamos todo por ver esa sonrisa bella en la cara de nuestro pequeño", "Hermoso niño. Se le nota la alegría en su rostro", fueron algunos de los mensajes que expresaron el cariño y aprecio hacia la madre y su valiente hijo.

Este video conmueve y resalta la importancia de la inclusión en la sociedad, especialmente en el ámbito educativo, donde se valora el esfuerzo y dedicación de la madre y el carácter luchador del pequeño, quien no se detiene a pesar de las dificultades que pueda enfrentar. La solidaridad, el amor y la empatía quedan plasmados en esta escena, inspirando a muchos a valorar y celebrar la diversidad, fortaleciendo el espíritu de unidad y apoyo en la comunidad virtual.