"Me partía el alma verte así": Perrito paralítico iba a ser sacrificado, pero vuelve a caminar

En redes sociales encontramos distintos casos inspiradores y conmovedoras donde, a veces, los protagonistas son las mascotas. Muchas de ellas son muy queridas y tratadas con amor, y más cuando estos se encuentran enfermos. ¿Cómo reaccionarías al saber que debes aplicar la eutanasia a tu 'amigo canino'?

Este es el caso de Trinidad Martínez, una joven que nunca se dio por vencida por ver nuevamente de pie a su perrito, un bulldog francés. Su adorable mascota enfermó gravemente y quedó paralítico de un momento a otro, por lo que pidieron aplicar la eutanasia.

Según narró la joven, su amigo canino tuvo una hernia en el cuerpo, lo cual le provocó la inmovilidad en la parte posterior y le impidió caminar y correr como estaba acostumbrado. Devastada, recurrió a la ayuda de especialistas, pero todos le indicaban que lo mejor era 'dormir' al perrito para que ya no sufriera.

"De un segundo a otro quedaste parapléjico. Nos dijeron que la mejor opción era la eutanasia. Tu carita decía que no era el momento de partir", se lee en una parte de la descripción del video publicado en TikTok.

Sin embargo, la joven decidió ignorar la indicación de la eutanasia, y buscó ayuda en la fisioterapia. "Intenta siempre vencer el pronóstico", comentó. Es así como en otras escenas del corto video se ve cómo el animalito inicia su terapia con ejercicios en casa, masajes, atención, cariño y paciencia, con los cuales pronto logró vencer el pronóstico.

"Tu carita decía todo. Me partía el alma verte así. Tus besitos de ánimo me mantuvieron firme. Bajaste de peso y no tenías ni un músculo. Partimos algo que te encantó: fisioterapia", comentó la joven conmovida por ver que su mascota mejoraba rápidamente.