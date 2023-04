"Mi bebé está antes que los demás": Mujer se niega a cubrirse cuando está amamantando

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Nadie duda de que la lactancia materna es lo más beneficioso para el bebé, pero hacerlo a la vista de otros continúa siendo un tabú en la actualidad. Es así como un video publicado por la cuenta de @shania.oneill, en la plataforma de TikTok, generó polémica y el debate entre sus seguidores.

"Siempre será primero mi hijo"

En el material audiovisual, Shania O'Neill, una joven madre, se mostró reacia a hacer caso a personas que denomina como 'llorones anti-amamantamiento'. La joven madre de Reino Unido afirmó que su acto de maternal no es un caso aislado, pues daría de amamantar a su hija de 2 años en cualquier situación de la vida diaria.

"Podría estar en cualquier lugar; el tranvía, el autobús, un restaurante, podría estar empujando el cochecito en una tienda y le daría de comer dondequiera que estemos", manifestó la joven ante las constantes críticas que recibe cuando da de lactar a su pequeña en las calles.

Muchos la sexualizan cuando la ven en la vía pública

"Los hombres dicen cosas como '¿Puedo tener un turno?' y nunca respondo, pero si lo hago, solo diré que los senos son para alimentar a los bebés y los ignoraré". Recomendaría a las mamás que simplemente se involucren sin preocuparse en el mundo, su bebé es lo primero", acotó.

Asimismo, manifestó que no entendía por qué la gente piensa que está buscando atención sexual y realizan comentarios sexuales contra ella, cuando lo único que busca es cuidar a su bebé.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en las redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar a la joven madre, señalando que es algo normal dar de lactar, así sea en la vía pública.

"Es un acto muy noble y humano porque tendría que taparse cuando está amantando a su bebé. Por el contrario Dios las bendiga siempre, madre e hija disfruten del momento porque no se volverá repetir", "es lindo amamantar a tu bebé. Yo me siento feliz cada vez que veo a mi hijita tomar su lechecita", "ver a una mujer amamantando a su bebé no es una falta de respeto ni mala educación es lo más normal por naturaleza ahora que los demás lo vean como algo malo allá esas personas de mentes cerradas", "totalmente de acuerdo con ella", fueron algunas de las reacciones en las redes sociales.