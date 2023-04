"Dios me mandó al mejor": Mujer de 70 años se casó con joven de 27

Una historia de amor se volvió viral en distintas redes sociales y medios de comunicación al revelar que Rufina Ibarra decidió contraer matrimonio con Juan Portillo, un joven de solo 27 años de edad, quien solía ser su oyente en la emisora donde trabajaba.

Rufina, una locutora de radio de 70 años de Paraguay, conoció hace 7 años a Juan y al ver que tenían un "amor puro, sincero e incondicional", decidieron que era momento de pasar el resto de su vida juntos.

Al ver el amor que se tenían, la familia de ambos decidieron apoyarlos económicamente para realizar su boda.

"Me siento muy agradecida porque mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta. (...) Dios me mandó a este muchacho tan bueno. Me hizo feliz en todo sentido y me ayuda a ser una mejor persona. Estoy muy agradecida de haberlo conocido y de tenerlo a mi lado", manifestó Rufina muy emocionada por lograr casarse con el amor de su vida.