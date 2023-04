"Es un perrito ateo": Perrito tiene una peculiar reacción al ser bendecido

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas historias de mascotas que realizan distintas actividades junto a sus dueños, algunas hilarantes y otras conmovedoras, pero en todas se demuestra el gran aprecio que tienen entre ellos. Es así como el video publicado por la cuenta de @miguelangeldiaz751, en la plataforma china de TikTok, generó la sorpresa de más de uno de sus seguidores.

¿El Firulais ateo no existe?

En el material audiovisual se ve cómo un padrecito realiza una ceremonia por el Día Internacional de las Mascotas y comienza a echar agua bendita sobre los animalitos que fueron a la ceremonia junto a sus dueños. Todos los perritos estaban tranquilos, pero uno de ellos no estuvo de acuerdo con la situación.

Muchos de los que estaban presentes señalaron que el perrito no pudo ocultar el 'demonio' que tenía dentro una vez que el agua bendita tocó su pelaje. El hecho causó las risas de los asistentes en la iglesia y del mismo padre, que ante su reacción, decidió destinar más agua para el pequeñito.

Las imágenes van acompañadas con un audio superpuesto de otra situación pero, a pesar de ello, se alcanza a escuchar el gruñido de la mascota para que el sacerdote no la moje.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente en tendencia y generó cientos de comentarios de los seguidores de la cuenta de TikTok, quienes no dudaron en señalar que les parecía graciosa la peculiar reacción del perrito en plena misa.

"El perrito: quema, quema, quema", "perrito se dio cuenta de que el demonio está defrente de él", "para mí que no le gusta el agua", "con ustedes todo es misterio", "ay, qué tierno cómo bautizan a las bendiciones", "un perrito sabio", "te quiero perrito hereje", "el perro me representa", "no está poseído, no le gusta el agua", fueron la reacciones de los usuarios de la plataforma china.

Video tiene 18 mil me gusta y mil compartidos

Además, otras personas señalaron que los animalitos deberían ser libres y no estar asistiendo a eventos de gran multitud solo para complacer a sus dueños.

"Es de los míos", "es un perrito ateo", "bauticen primero a los perros que a mí", "el perrito: oiga pero por eso me hice de último", "debería estar en casa descansando", "es algo, el perrito no creyente no existe, el perrito, jajaja", se lee entre los comentarios en redes sociales.