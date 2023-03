¡No se rinde!: Hombre de casi 50 años envía mensaje de aliento a los postulantes de UNMSM

26/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los días 25, 26 de marzo y 1, 2 de abril son las fechas de postulación para la Universidad Mayor de San Marcos, por lo cual las redes sociales han causado revuelo con historias peculiares de los postulantes a la Decana de América.

Es así como el video publicado por @confesiones_sanmarcos muestra el testimonio de un hombre de 50 años que asistió al examen para encontrar una vacante en la carrera de Educación Física, por la modalidad del Centro Preuniversitario, señalando que nunca es tarde para estudiar.

Busca una segunda profesión en UNMSM

"Bien, estoy con una buena actitud y con las ganas de seguir creciendo. He postulado a la carrera de Educación Física. Esta sería mi segunda profesión, pero es la primera vez que estudio en San Marcos", comentó al momento de la entrevista.

El hombre no dudó en mandar un mensaje de alientos a los distintos jóvenes que buscan la ansiada vacante en las carreras de sus sueños. "Nunca es tarde para nada. El tema de los estudios no es solo cuando eres joven, sino que, cuando eres padre, también puedes seguir estudiantes, porque tienes que enseñarles a tus hijos. En mi caso, mis hijos son profesionales e incluso uno de ellos está estudiando en San Marcos. Ahora, es mi oportunidad de seguir cumpliendo mis sueños y, Dios quiera, que pronto me vean en las aulas", acotó.

Además, indicó que no estudiaba hace mucho en la universidad, pero que decidió que era momento de retomar los estudios en el Centro Preuniversitario de San Marcos para alcanzar una vacante para su segunda carrera profesional.

"Durante más de 10 o casi 12 años, no agarraba libros y la Pre de San Marcos me ha ayudado muchísimo, en ese sentido. Tienen mucha paciencia, te explican y, sobre todo, tienen el tema de la ayuda posterior a las clases", se le escucha decir en el video.

"El postulante más longevo de San Marcos"

Como era de esperar, muchos de los seguidores de la cuenta de TikTok de @confesiones_sanmarcos, no dudaron en aplaudir el esfuerzo del hombre por superar sus metas e ir por una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

"Esa es la actitud, nunca es tarde para estudiar y hasta donde Dios de la vida se hace lo que nos gusta", "es una inspiración para muchos que sienten que es tarde para estudiar", "y yo que me sentía viejo a mis 32 años pensando postular para Derecho en setiembre, ahora con este caso más ganas me da", "la edad no es experimento para aprender, mis felicitaciones", "yo estudiaría de nuevo en la U Derecho, lo haré cuando tenga más estabilidad económica y emocional", comentan algunas personas elogiando la actitud del señor.