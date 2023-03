¡Modo ahorro!: Joven asombra en redes sociales al brindar consejos para economizar

26/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el Perú, muchos de los productos alimenticios han incrementado su precio en los mercados, por lo cual, las personas han tenido que encontrar la mejor forma de economizar y lograr hacer alcanzar sus ahorros para las compras de alimentación.

Es por ello que Jasmin Lucero, una joven tiktoker, causó revuelo en las redes sociales al compartir un peculiar y curioso video donde da algunos consejos sobre cómo reducir sus gastos para poder economizar en la alimentación.

"Gasta solo 300 soles mensuales"

Jasmin comenta en el video que solo gasta 300 soles mensuales, señalando que busca la forma de aprovechar al máximo cada ingrediente que compra y que además es una mejor dieta la que consigue.

En el clip de @tools.pe, la joven señala que realiza sus compras periódicamente para tener una mejor forma de hacer uso de su dinero. "Tienen que saber que hay algunas cosas que no compro mensualmente, sino que me duran de dos a tres o hasta cuatro meses. Como, por ejemplo, el arroz, la sala, el azúcar, que son cosas que no utilizo mucho", señala en el video. Además, indicó que ella no compra menú, pero sí se da a veces, algunos gustitos de desayunar en la calle, cada quincena compra varias cosas para llenar su refrigerador y compra dos veces al mes.

Además, la joven señaló que "el primer consejo es que preparen su menú semanalmente, lo pueden hacer en físico o digital, como ustedes les guste. Como yo cocino mi almuerzo la noche anterior, planeo la cena de acuerdo al almuerzo, pero en menor cantidad", mientras mostraba un cuaderno con un cronograma de las comidas a preparar.

Luego, continúa indicando que "el segundo consejo es que luego de que tengas tu menú semanal, es preferible que hagas una lista de compras porque, créeme que es muy fácil llegar al supermercado y ver algún antojo. Pero si van con una lista, van a ir como que fijos en solamente comprar eso que tienen ahí".

"Concuerdan con ella en el video"

Muchos seguidores de Jasmin no dudaron en comentar sobre las expresiones dadas por ella en el video de TikTok, dando a entender que estaban de acuerdo con su forma de organizar sus compras para ahorrar. Sin embargo, aparecieron otras personas poniendo en duda sus consejos y señalando que les gustaría ver más videos donde se muestre preparando con los pocos ingredientes que compra al mes.

"300 soles para una persona sola sí alcanza. Mientras estés sola", "yo vivía con 100 soles al mes y me alcanzaba", "por eso en un tiempo me conseguí en un comedor popular y estaba 4 soles, bueno por lo menos se ahorra en el almuerzo", "qué genial, yo ando por ahí 100 soles mensuales y go", "solo en comida, no está la luz, agua, internet y otras prioridades", "confirmo si alcanza pero hay que tener claro que no vas a comer 200 gr de bistec todos los días, la plata hay que dividir en tres comidas sencillas pero nutritivas", comentaron los seguidores en TikTok.