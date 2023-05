¡Momento incómodo! Joven invita a bailar a una muchacha, pero se trataba de un hombre de cabello largo

13/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una hilarante secuencia está generando reacciones en miles de internautas. El caso engloba a un joven que pasó un momento incómodo tras invitar a una presunta muchacha, que en realidad era un hombre de cabello largo, a bailar en una discoteca.

Animado por sus amigos, un muchacho se atrevió a invitar a la supuesta fémina a la pista de baile. Sin embargo, cuando esta persona volteó se llevó una gran sorpresa, que generó risas entre sus acompañantes.

A detalle, el joven de cabello largo estuvo bastante incómodo con la situación, por lo que terminó con el rostro enojado al darse cuenta del error que cometió el otro hombre.

Por su parte, el otro protagonista del clip viral prefirió escapar del lugar junto a los amigos que lo acompañaban. Uno de estos no dejó pasar la oportunidad para burlarse de su compañero.

La secuencia de 8 segundos fue compartida por "@Darlynzzz" con la siguiente descripción: Perdónalo desconocido.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma satírica ante el gracioso momento. Al respecto, destacaron la actitud del amigo del muchacho que no paró de reír tras el error cometido por su compañero.

Por otra parte, muchos cibernautas compartieron vivencias similares protagonizadas por ellos o terceros.

Más de 701 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 701 mil reproducciones, más de 72 mil likes, 810 comentarios y 34 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Mi amigo el que no perdona nada", "¡Qué bonito cabello tiene, compadre!", "Todos tenemos un amigo rencoroso que no perdona nada", "El chico solo quería saber la hora", "Yo soy el amigo que recordará el momento por el resto de su vida", "¿A quién no le ha pasado?".

Otro video que sacude las redes

No cabe duda que las fiestas infantiles de antaño eran muy divertidas y las personas con más de veinte años las recuerdan con mucha nostalgia. Ante ello, una familia decidió recrear una celebración de onomástico para uno de sus integrantes, con todas las características que ostentaba.

En el clip compartido por la cuenta "@Claudiagabriel", se percibió que la festividad contó con hasta el mínimo detalle. En un primer momento, fue captada una mesa llena de bocaditos como chizitos, masmelos, suspiros, caramelos y chupetines.