Mujer bloquea a su jefe tras recibir llamadas fuera de horario laboral |VIDEO

La trabajadora identificada como Vanessa contó la historia de su vínculo laboral con su superior, ya que este le empezó a escribir fuera de sus actividades laborales sobre tareas pendientes o para completar un trabajo, por lo que la incomodó, pese a que no se encontraba en su hogar por motivo de descanso médico.

Vanessa, indicó que tenía dos números telefónicos designados para temas laborales y personales, por lo que el primero lo guardaba tras retornar del trabajo, pero a pesar de ello el teléfono seguía sonando, por lo que decidió bloquearlo.

Reacción de los cibernautas

Muchos usuarios que pudieron observar el vídeo comentaron que estaban identificados con su situación, y aplaudieron su acción justificando que se debe respetar el horario y tiempo de las personas.

"No te culpo, él no es tu amigo y no estás trabajando"; "Chica, todos los míos están bloqueados porque no respetan los límites de nadie. ¡Me encanta verlo!"; "Tu empresa debería pagar por ese teléfono"; "Se lo diría a Recursos Humanos porque no hay motivo para que tenga tu número de teléfono personal", se leen entre los comentarios.

¿Qué harías en dicha situación?

Desconexión Digital

En el Perú, el Ministerio de Trabajo respalda dicha acción y la considera como Desconexión Digital, período en donde no se puede exigir realizar tareas fuera de los horarios de trabajo.

Se considera tiempo de desconexión digital los días de descanso semanal, días feriado, días de descanso vacacional, días de licencia y demás periodos de suspensión de la relación laboral.

De lo contrario, las actividades o coordinaciones de carácter laboral en los días de descanso semanal o días feriados se considera trabajo efectivo y se paga o compensa con una tasa del 100%.