Joven cambia a su novia por otra chica por no querer bailar con él: "No está para ruegos"

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito y peculiar caso, como el compartido en TikTok, donde un joven no dudó en cambiar a su novia por otra mujer en medio de una celebración porque no quería bailar con él.

Muchas parejas atraviesan complicadas situaciones que los lleva a una crisis de sus relaciones. Algunos aprenden a encontrar una pronta solución y dialogar, pero otros optan por evitarse problemas y dar por terminado el amor que una vez los unió.

No le rogó más

En el material audiovisual, de solo 42 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja está en medio de un patio de un centro educativo junto a otros jóvenes. Sin embargo, son dos quienes se roban las miradas de todos por una inesperada acción.

Un chico, que viste un polo negro y unos jeans, se muestra completamente emocionado y empieza a moverse al ritmo de la música tratando de sacar a relucir sus mejores pasos de baile, pero se percata de que su acompañante está desanimada y no desea bailar con él.

¡La dejó 'plantada'!

Lejos de preguntarle qué pasa, el joven decide dejarla 'plantada' y no insistirle más hasta ir a encontrar otra chica que sí quiera divertirse a su lado.

La novia se veía visiblemente molesta e indignada por la reacción de su pareja y procede a retirarse del lugar ante las risas y gritos de los demás presentes de la celebración, que aparentemente se trataba de un concurso de baile.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros aseguraron que era una falta de respeto que el chico dejara sola a su pareja en vez de dialogar el motivo de su molestia.

Algunos usuarios aprovecharon en resaltar que en una pareja debería prevalecer la comunicación y evitar "protagonizar una escandalosa escena" delante de todos.

"Si ella no cambia, cámbiala. Eso fue genial", "me encantó lo caballeroso que fuiste en irla a dejar y no dejarla tirada", "eres mucho ambiente para ella", "él le rogó, la besó y ella sabe por qué estaba enojada, pero ahí no era", "jajaja, se fue endiablada", "que nadie apague tu brillo", "así de fácil se resuelven los problemas", "no está para ruegos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven no dudó en dejar a su novia porque no quería bailar con él y salió a buscar otra pareja en plena fiesta.