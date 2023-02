Mujer fue a restaurante gourmet y se quedó asombrada: "Por hacerme la fina"

26/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Viral. Una mujer que acudió a un restaurante gourmet grabó su reacción al ver la porción de comida que pidió y reveló que pagó un total de 50 dólares. Este video publicado en Tik Tok se volvió viral en cuestión de minutos.

Cabe señalar que, en el clip se observa que la mujer muestra un plato de comida con algunos adornos y hasta con una flor. Asimismo, se observa a la usuaria de Tik Tok, identificada como @thecifrefamily, comer la planta.

"Esto pasa por hacerme la fina y venir a cenar a Miami", indicó la mujer en el video que publicó en su cuenta de Tik Tok.

Es preciso señalar que, dicho video cuenta con más de 8 millones de reproducciones y más de 342 mil 'Me Gusta', además varios usuarios de dicha red social comentaron acerca de la experiencia que vivió la mujer en un restaurante de Miami.

Varios internautas se rieron por lo sucedido y también contaron sus experiencias en otros países. Además, revelaron cómo ellos hubieran reaccionado si le entregaban un plato de comida con una pequeña porción.

"Te creo hace un par de meses fui de vacaciones en New York entre en restaurante me dieron 2 tallos de apio dos rodajas de zanahoria fueron 60 dólares", "vale la pena comer fino cuando pagas buena cantidad por calidad y te dan como 12 platos diferentes claro (pequeños) pero valen la pena", "Yo pague 100 y al final de lo poquito me trajeron. Un queque del tamaño de mi dedo después nos fuimos a CENAR entre risa y llanto", indicaron algunos usuarios.

Otros criticaron que la mujer se quejara por sus redes sociales por la comida que ofrecen los restaurantes gourmet.

"A si me pasó una vez y mi esposo cuando salimos de el restaurante me dijo ahora vamos para el buffet", "Y uno que se come 1/2pollo, 1/2libra de frijoles, arroz y cinco tortillas", "Elijo 50 salchipapas", es en serio esto ,o me están bromeando"; se lee en los comentarios del video.