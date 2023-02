26/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Viral. Una mujer embarazada acudió al médico para hacerse una ecografía de crecimiento, comenzó a cantar y descubrió a su bebé moviendo la boca como si también cantara. Este video se hizo viral en Tik Tok. Hasta el momento es reproducido por millones en la red social.

Cabe señalar que, este video fue publicado por la usuaria identificada como Damari (@damaris_samples_oficial), quien expuso el preciso momento cuando su bebé mueve su boquita dentro de su vientre al ritmo de la canción "Aleluya" de Leonard Cohen. Ello, cuando se encontraba echada y le hacían la ecografía para saber acerca del desarrollo de su pequeño, y un hombre (posiblemente su pareja) le pide que entone una canción.

Los padres se asombraron al ver la pantalla en donde se mostraba a su bebé "cantando", moviendo los labios, cuando su mamá también cantaba.

Los presentes en la sala se conmovieron y el hombre le dice asombrado: "Esto es emocionante, está cantando contigo". Tras ello, Damaris se ríe.

En la descripción del video señaló lo siguiente: "no saben la emoción que sentí en ese momento. Somos los embarazados más felices de todo el mundo".

Es preciso indicar que, el video cuenta con más de 2.1 millones de reproducciones y varios usuarios se comentaron y se emocionaron al ver al bebé "cantar" junto a su mamá. Enseguida, algunos indicaron que se trataba de un broma, mientras otros dieron explicaciones científicas.

"No está cantando, ellos suelen tomar su líquido, bren y cierran la boca, me pasó igual, pero cada padre lo interpreta según su emoción", "es que no es cualquier canción", "sabía que si eso pasa, es porque tendrá un don", "es un instrumento que cantará para Dios y lo está haciendo desde tu vientre. Qué hermoso momento, me hiciste llorar", fueron algunos de los comentarios de usuarios en Tik Tok.