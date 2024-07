Mujer lleva a su novio borracho en el hombro y su bicicleta a la vez y usuarios reaccionan: "La incondicional"

08/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más, las redes sociales nos sorprende con un insólito caso donde se ve a una mujer cargar sobre el hombro a su pareja, quien estaba borracho en plena calle. Sin embargo, no solo demostró su fuerza con él, ya que con otra mano sostenía su bicicleta.

Mujer recoge a su novio

En el material audiovisual difundido en Instagram, se puede ver el preciso momento en que la fémina, quien luce un pantalón rosado y una cafarena blanca, llega hasta donde se encuentra su novio, quien se tambalea tratando de mantener el equilibrio tras haber bebido alcohol desenfrenadamente.

La mujer empieza a recriminarle a su pareja por encontrarlo ebrio y tras varios minutos de estar discutiendo en la calle, decide dejar una lata de cerveza (que él tenía) en la banqueta y llevarse al novio.

Pero lo que dejó sorprendido a más de un transeúnte, que pasaba cerca a la escena, fue verla demostrar una gran fuerza al cargarlo en el hombro, mientras que con la otra mano se llevó la bicicleta en la que, aparentemente, viajaba el hombre.

"Dios tiene sus favoritos", se lee en la breve descripción realizada en la cuenta de @apendeja2humor, que generó cientos de reacciones y que demostraría que les gustaría tener una pareja que esté dispuesta a apoyarlos en cualquier circunstancia.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la mujer por no dejar solo "al amor de su vida" y esperan que el chico se dé cuenta de todo lo que ella hace por él.

Por otro lado, algunos usuarios dudaron de la veracidad del clip, ya que no podían creer que una mujer pueda tener esa gran fuerza, en Colombia.

"Dónde encuentro una", "no quiero, necesito una mujer así", "quédate con la que te lleve así de regreso a su casa con todo y chivas, cuando el camino ya se te acabó", "que no la haga enojar", "qué suerte de pend***, ojalá y no la pierda por estar borracho siempre", "más mujeres así en el mundo", "la incondicional", "motivos para ir al gym", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.

Tras la difusión de la escena en redes sociales, donde una mujer no dudó en llevar sobre el hombro a su novio borracho a casa, se generó un amplio debate y controversia.