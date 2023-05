Mujer muerde su pastel de cumpleaños, pero su dentadura se suelta y se queda en el postre

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer se volvió viral en TikTok después de morder su pastel de cumpleaños y perder su dentadura postiza en el postre. El incidente fue capturado en video y compartido en la plataforma, lo que provocó una gran cantidad de comentarios y reacciones.

Mujer pierde su dentadura tras morder pastel

Una persona intentó seguirle la corriente a sus invitados que querían que mordiera su pastel de cumpleaños, pero acabó en una situación incómoda.

La cuenta de TikTok @moon_vf, presuntamente relacionada con la protagonista, publicó un video que muestra cómo una familia organizó una fiesta para una mujer, sin saber que el evento daría lugar a un momento cómico que se volvió viral en las redes sociales.

El video comienza mostrando a una mujer frente a su pastel de cumpleaños, preparada para darle un bocado como es costumbre. Sin embargo, para evitar que alguien la empuje y le ensucie la cara, se apresura a morderlo rápidamente. Desafortunadamente, su dentadura postiza se queda pegada en el postre, a la vista de todos los presentes.

Las acciones de esta persona provocaron risas entre quienes la rodeaban y también en ella misma. A pesar de que intentó contener no reírse, no pudo evitarlo debido a lo divertido de la situación.

El video cuenta con más de 14 millones de visualizaciones y 600 mil me gusta ya que a muchos les pareció divertido ese pequeño accidente con el audio "Oh no", haciéndolo aún más gracioso. Como era de esperar, los cibernautas también comentaron sobre la publicación: "¡Qué divertido!", "No dejó ni los dientes", "Se pasó de muelas".

El cuidado de una dentadura postiza

El cuidado adecuado de una dentadura postiza es fundamental para mantenerla en buen estado y prolongar su durabilidad. Algunos consejos útiles para cuidarla son: