Mujer recibe flores de su ex, pero ella lo rechaza con IMPACTANTE respuesta: "Que se lo mande a la otra"

18/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer no dudó en rechazar tajantemente el ramo de flores que su exnovio le mandó para que ella pueda perdonar su traición con otra mujer. Las internautas aplaudieron su postura por no volver con alguien que solo la hizo sufrir.

Muchas parejas viven bonitos momentos juntos, pero lamentablemente uno de ellos decide 'sacar los pies del plato' quebrando por completo la confianza que había en su relación, por lo cual, no dudan en seguir caminos separados.

Joven rechaza a su ex

A través de la plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que el popular personaje de las 'Flores El Patrón' llegan hasta Puebla, en México para sorprender a una joven llamada Paola con un gran ramo buchón, música a todo volumen, confeti y más detalles para que tenga un agradable detalle enviado por una persona especial en su vida.

Cuando logran ubicar a Paola en su centro de trabajo le revelan que tienen un gran ramo de 500 flores rojas para ella de parte de el patrón, quien sería su exnovio con una dedicatoria donde demuestra que está arrepentido de sus errores y traición.

"Srta. Paola le trae unas flores el patrón. Es usted muy afortunada. El patrón arrepentido le manda este regalazo, él me dijo que se arrepiente de todas las cosas que le hizo y pide que eso no impida que puedan seguir construyendo una historia de amor juntos", se escucha decir al encargado de darle el regalo.

Responde al regalo de flores

Mientras el discurso continúa, el trabajador se encarga de dejar en claro que quien manda las flores está dispuesto a cambiar en todo lo que le pida su amada, pero ella lo sorprende con una contundente respuesta.

"Que se lo mande a la otra. ¿Sí le va a mandar el video?", se escucha decir en el clip, que generó cientos de reacciones y alrededor de dos millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

El video se volvió tendencia rápidamente y cientos de comentarios de personas que aplauden a la joven por no perdonar una infidelidad. Asimismo, aprovecharon en contar sus propias experiencias con sus exparejas.

"Educada, dejó que terminaran su trabajo, con amor propio, corazón roto y mucha dignidad respondió", "a mí me dicen 'pues piensa lo que quieras'", "las rosas son tan bonitas como para que las usen para pedir perdón", "ni madre lo perdones", "así es, no afloje con flores no se borran las cag*das que hizo", fueron algunas de las principales reacciones.

De esta manera, muchos apoyaron a la joven por rechazar el ramo de flores que su exnovio le mandó en un intento de que perdone su infidelidad y puedan retomar su relación como si nada hubiera pasado.