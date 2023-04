Mujer sorprende al mostrarse entusiasmada en show de los Chicos Dorados: "¡Diablos abuelita!"

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En un hecho que se ha vuelto viral en las redes sociales, una abuela sorprendió a todos al participar en show de los Chicos Dorados de Rústica. La mujer, de aproximadamente 70 años, fue captada en un video mientras disfrutaba junto a un grupo de chicos mucho más jóvenes que ella.

Abuelita junto a los Chicos Dorados de Rústica

El video, que fue compartido en varias plataformas, muestra a la abuela vestida con ropa casual y con una gran sonrisa en su rostro, mientras los Chicos Dorados bailan con gran energía y destreza. Los otros comensales se quedaron sorprendidos por lo que ocurría y la convirtieron en el centro de atención de la noche.

El video ha sido compartido por miles de personas en las redes sociales, quienes han elogiado la actitud y energía de la abuela. Muchos han comentado que su acto es una muestra de que nunca es tarde para disfrutar la vida y divertirse, sin importar la edad que se tenga.

"Como que me dieron ganas de ser abuela", "¡Diablos abuelita!", "No sé si reír o llorar, hasta la abuelita tiene más adrenalina que yo", "¡Por las chanclas de Moisés! ¿Qué ven mis ojos? No me imagino ver a mi abuelita así", "¡Qué bendición!", fueron algunos comentarios del video de TikTok.

La abuela en cuestión se ha mantenido en anonimato y no ha hecho declaraciones al respecto, pero su picardía ha dejado una huella en la memoria de muchos y ha servido como inspiración para aquellos que creen que la edad es un impedimento para disfrutar la vida.

El video compartido en TikTok por Rústica se volvió viral rápidamente. Fue compartido con la descripción: "No hay edad para disfrutar de los Chicos Dorados". Hasta el momento, suma más de 28 mil visualizaciones y casi 3 mil 'likes'.

El regreso de los Chicos Dorados de Rústica

Los Chicos Dorados de Rústica volvieron tras 8 años. A inicios de abril, regresaron a las tarimas para realizar sus particulares shows en diversas sedes de la cadena de restaurante.

Los nuevos integrantes son: Dennis Petkanski, de Ucrania, el ex chico reality Erick Sthormes ‚de Venezuela, el 'guerrero' Agustín Fernández, de Argentina y Toni Narbondo de Uruguay, uno de los más famosos y también el más polémico.

Hace un tiempo, Toni Narbondo fue relacionado sentimentalmente con Ducelia Echevarría y Janick Maceta, de quien dijo que le tiene mucho cariño.