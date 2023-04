Paolo Hurtado reaparece con su hijo en redes sociales tras ampay con Jossmery Toledo

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular "Caballito" Hurtado ha hecho su reaparación en redes sociales junto a uno de sus pequeños hijos, Todo parece indicar que el pelotero viajó hasta Estado Unidos, para reunirse con su aún esposa, Rosa Fuentes, quien hace poco dijo que lo denuciaría por violencia psicológica, debido a que el pelotero del Cienciano del Cusco no tenía intenciones de conciliar por el bienestar de sus hijos.

Como se recuerda, Hurtado se mantuvo alejado de las redes sociales después del ampay en el que fue captado con la expolicia Jossmery Toledo, con quien fue visto la ciudad del Cusco, a pesar de llevar 10 años de matrimonio con Rosa Fuentes, con quien tiene 2 hijos pequeño y un tercero que está en camino, pues Fuentes lleva un embarazo complicado debido al estrés que vive por la infidelidad del caballito.

En días anteriores, la abogada de Rosa Fuentes, Claudia Zumaeta, se presentó en el programa "Magaly TV la firme" diciendo que el pelotero Paolo Hurtado no tenía intención de conciliar porque no responde ni las llamadas, por lo que iniciarían varias denuncias en su contra, entre ellas la de violencia psicológica.

Paolo Hurtado se reencuentra con sus hijos

Pero parece que todo cambió después de esto, pues el pelotero viajó hasta Estados Unidos para pasar tiempo con sus hijos. Esto indicaría que el proceso de conciliación avanzaría correctamente, pues el futbolista compartió a través de sus historias de Instragram los momentos que compartió con el menor de sus dos hijos, aunque anteriormente Rosa Fuentes indicara que sus niños "se habían quedado sin padre" tras el segundo ampay del 'Caballito' y Jossmery Toledo acompañados de la familia del pelotero.

El pelotero al parecer ha enterrado las diferencias que tenía con su aún esposa, Rosa Fuentes, pues en una historia de Instagram mostró una foto de su hijo y colocó la descripción "Mi vida"; en otro video se preguntó al pequeño "¿Quien te ama tanto?" a lo que le niño respondió "papá".

Yoshimar Yotún habla sobre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

El pelotero Joshimar Yotún fue consultado sobre la infelidad del "Caballito" a su esposa Rosa Fuentes, pero el volante de Sporting Cristal, prefirió no tocar el tema diciendo que "es un tema muy delicado".

"Que puedo decir hermano, me estás preguntando cosas que yo no tengo porque responder. Cada uno toma sus decisiones, yo no soy quien para dar un consejo a alguien... Es un tema delicado, es un tema de familia", puntualizó el 19 de la selección peruana.