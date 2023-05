"Para eso sí tienes plata": Joven revela cómo reaccionó su familia después de su cita con su novia

26/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas comparten momentos especiales juntos y deciden compartir cada uno de ellos en sus redes sociales, para que todos sepan lo mucho que se quieren. Es así como un video publicado por la cuenta de TikTok de Diego Rabanal, causó el asombro de muchos de sus seguidores por la peculiar reacción de su familia.

¿Qué pasó?

En el material audiovisual se puede ver el preciso momento en que Diego Rabanal está en una cita con su novia y comparten una comida rápida (pollo y papas fritas). Decidido a que todos sepan que está con su amada, pasa a subir un video en su estado de WhatsApp, causando que su mamá y hermana reacciones de forma inesperada.

En la descripción del video se puede leer: "Mi mami y mi hermana de tóxicas siempre", para luego pasar a mostrar las capturas de la conversación con su mamá después de su cita.

Su madre le pidió que ella sea primero en su vida

"A para eso sí tienes plata, ¿no nos dices que no tenías plata?", se lee en la imagen compartida en el corto video. Luego, en otra escena se aprecia cómo el joven llega a casa y su hermana lo estaba esperando. Él aparece con un poco de comida y se lo da a ella para que pueda 'perdonarlo por no ir a comer con ella también', mientras su madre está a un lado, observando con un gesto de molestia.

"Más te vale que hayas traído algo. Nunca te olvides, primero está acá (señalando a su hija y a ella misma)", se oye decir a su madre en el clip.

Reacciones de los seguidores

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mandar un mensaje a la pareja del joven por la insólita reacción de los familiares de su novio.

"Totalmente red flag", "chica, sal de ahí", "cuando se casen primero es la esposa", "como mamá puedo sentir celos, pero no soy responsabilidad de mis hijos y mi cariño no puede limitarlos", "amiga, sal de ahí", "cuando tengas tu familia, primero será tu esposa y tus hijos", "no dejaría que le lleve nada", "yo siempre le digo a mi hijo que primero somos su hermana y yo, pero el día que se case primero siempre sus hijos y su esposa", "¡sal de esa relación! siempre será así y no te dejaran en paz... él te dará algo y la mamá siempre se meterá... te lo digo por experiencia", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.