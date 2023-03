10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Jake Milton, de 12 años, fue el padrino de la boda de su madre Alysa con su amor de toda la vida, Tony, a principios de este año y se le encomendó la tarea de pronunciar un discurso conmovedor en el gran día. El menor lo hizo pero de una manera muy peculiar que desató las risas de los invitados y también de los usuarios en redes sociales.

Aunque las palabras de Jake provocaron risas atónitas en la audiencia, estaba claro que solo estaba bromeando cariñosamente con Tony, ya que posteriormente enumeró los recuerdos felices que habían compartido juntos.

"Tony, no puedo imaginar cómo habría resultado mi vida si mamá hubiera conocido a alguien más hace tantos años, tal vez Elon Musk o Jeff Bezos", empezó el menor.

"Dicho esto, no creo que Elon Musk o Jeff Bezos se despierten a las 6 de la mañana para ver una película de superhéroes de cuatro horas conmigo", afirmó el joven, mirando con cariño a Tony. "Tampoco me dejaron ver 'It' de Stephen King cuando solo tenía 7 años", finalizó.

El pequeño troleó a su padrastro

Pero el troleo de Jake a Tony no había terminado, con el descarado británico describiendo hilarantemente cómo su vida habría sido más lujosa si su madre se hubiera casado con Musk o Bezos.

"Si Elon Musk o Jeff Bezos fueran mi padrastro, tendría una cama tamaño king con un televisor saliendo por debajo", bromeó. "Y tendría una asignación de US$100.000 por mes. Estaría conduciendo en un súper auto deportivo. En realidad, ahora que lo pienso, no puedo conducir. No, no importa, tendría un chofer".

El pequeño Jake Milton terminó con un mensaje conmovedor, mientras miraba a su nuevo padrastro y dijo con total sinceridad: "Al final, sin embargo, tendría todas estas cosas pero no tendría a Tony. Y mi mamá tendría un nuevo esposo realmente feo".

Los usuarios de TikTok no dudaron en escribir hilarantes comentarios. "Parece que Jake y Tony te mantendrán alerta", le escribió un espectador a la novia Alysa, "¡Puedes decir que estos dos tienen el MEJOR vínculo!", "Rezo para que mis hijos tengan esto algún día", "Él gana el discurso de Mejor Padrino de todos los tiempos. Qué joven tan increíble", fueron algunos.