¡Increíble! TikToker se identifica como 'trans-edad' y revela que se siente como una niña de 9 años

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un tiktoker publicó un video en su cuenta de dicha red social, en donde revela que se identifica como 'trans-edad' y asegura que se siente como una niña de 9 años. Este video fue visto por varias personas y desató polémica en redes.

En la grabación que publicó el usuario Ariel, informó que se siente menor a su edad biológica. Además, señaló que su orientación sexual es "polisexual" y que se considera "una niña de 9 años".

"Soy trans, no binaria. Más específicamente soy demigirl. Mi orientación sexual es polisexual, soy poliamorosa. Tengo pequeños detalles que me hacen sentir y verme como una niña de 9 años", se le escucha decir al usuario @ariellethepinkperson luego de ser preguntado por uno de sus seguidores acerca de cómo se define.

Video de Tiktoker que se identifica 'trans-edad'

El video del tiktoker Ariel, en donde revela que se identifica como trans-edad, fue eliminado de TikTok e incluso su usuario ya no se encuentra vigente. Sin embargo, varias personas guardaron el video y se manifestaron al respecto.

Personas de Tik Tok critíca a Ariel, quien se proclama 'trans-edad'

Luego de que dicho video sea difundido en Tik Tok, el usuario recibió varios comentarios de personas de diferentes nacionalidades. La mayoría de ciudadanos criticaron la revelación del joven que se proclama "trans-edad", incluso varios se grabaron y publicaron videos en donde se pronuncian al respecto y consideran que se trataría de un pedófilo en búsqueda de víctimas.

"A nadie le interesa la orientación sexual que una niña de nueve años pueda tener. Si tú te estás identificando como una pequeña, no puedes estar hablando de sexualidad. Si eres demigirl, no hay sexo de ningún tipo", "Me suena a pedofilia encubierta en busca de víctimas", se lee en los comentarios de los usuarios de Tik Tok.

Intenta relacionarse con menores siendo una "niña de 9 años"

Tras ello, un psicólogo realizó un video para explicar lo expuesto por Ariel a sus seguidores y señalar que el joven es un "depravado, que está intentando ver cómo se mete a los jardines infantiles siendo niña de 9 años".

"Necesito que 70 mil personas que me siguen vean esto. El tipo dice que es transgénero y nobinario, y que es una niña de 9 años. Empieza a dar una serie de explicaciones sobre su preferencia sexual", dijo el tiktoker Guillermo.

Además, el psicólogo Guillermo ofrece ayudar a las personas que se identifican con él y que han tenido una relación con una persona con "varios problemas mentales".

"Si en algún momento te cruzaste con esa persona que tiene varios tipos de problemas mentales y no solo eso es un degenerado. Ese es un depravado que está intentando ver cómo se mete a los jardines infantiles siendo niña de 9 años. Si tú tienes alguna relación sexual con ese tipo y quieres que yo te ayude en terapia, te regalo 10 sesiones que cuestan 1800 dólares", dijo el usuario Guillermo.

Así como Guillermo, otros usuarios se pronunciaron acerca del video viral de Ariel, en donde se proclama 'trans-edad' y revela que se siente una niña de 9 años. La mayoría se muestra indignado por lo manifestado por el tiktoker.