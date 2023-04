"No confío ni en mi sombra": Hombre decepcionado porque su mamá le dio todo sus ahorros a su hermano

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas que se encuentran trabajando en el extranjero buscan la forma de ahorrar y mandar ese dinero a sus familiares, porque confían en ellos. Sin embargo, a veces terminan decepcionados.

Es así como un video en TikTok sorprendió a todos al mostrar la historia de un hombre que enviaba dinero a su madre desde Estados Unidos, sin saber que todos sus ahorros iban destinados a otro sitio.

Según relató Héctor Ramírez, mandó 100 mil pesos para que puedan ayudarlo a ir comprando un terreno para construir su casa, pero su madre le dio el dinero a su otro hijo para que pueda comprarse un auto.

"Yo triste porque mande 100 mil pesos a mi pueblo para empezar a hacer mi casita y mi mamá le prestó 70 mil pesos a mi hermano para comprar un carro", señaló en el video. Además, manifestó que su hermano le indicó que le devolvería el dinero, pero Héctor no confía en su palabra.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse el video se volvió viral en TikTok llegando a superar los 13 millones de reproducciones y se compartió en otras redes sociales como Facebook e Instagram. Además, generó más de 360 000 'me gusta' y cientos de comentarios.

"Mi mamá es así con mi hermano y él tiene 45 y yo 28 años, me alejaré de ellos porque son así", "por eso yo no mando nada, solo para que coman, porque también me gastaron mis pesitos", "solo dale bendiciones a tu mamá y tu hermano, diles adiós y corta lazos", "a un conocido, su mamá y hermana le robaron como 2 millones de pesos. Trabajo en dos sitios en Estados Unidos por 15 años y cuando regresó a México no tenía nada", "yo por eso abrí mi cuenta y lo deposito directo y cuando voy a México ahí está el dinero. No confío ni en mi sombra", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en la plataforma china.

Algunos usuarios señalaron que se sintieron identificados con su historia y le aconsejaron abrir una cuenta de ahorros a su nombre para evitar nuevamente engaños por parte de personas que consideraba de confianza.

"Los padres siempre pensando que el hermano que se queda con ellos sufre mucho y el de Estados Unidos lo tiene todo, si supieran", "a mi me estafaron con 50 mil dólares pero los perdoné y ahora Dios me ha dado más", "así le pasó a mi hermano, pero él no tenía nada porque prestaron su dinero sin decirle", manifestaron algunas personas.