"Sáquelo a correazos": Mujer indignada por el final de su 'Día de la Madre'

14/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos conmovedores hasta inspiradores y más en un día especial donde muchos tratan de agasajar y festejar a sus mamitas por su día. Algunos no dudan en llevarlas a comer a restaurantes, celebrar en familia, llevar mariachis, entre otras actividades que les gusta a sus mamitas. Sin embargo, el clip compartido por la cuenta de @lpsdelsur, causó polémica entre sus seguidores por la actitud de los hijos de una mujer en el 'Día de la Madre'.

"Ni descansar se puede en su día"

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que una mujer se muestra indignada y molesta por ver los platos sucios y la mesa desordenada después del almuerzo familiar que tuvo para celebrar 'su día'.

"Vienen y me traen un regalito, y toda la hue*** que tengo que lavar. Se van y dejan todo cochino", comentó molesta por ver los platos, cucharas, y las ollas sucias en su lavadero.

La señora no podía creer que sus hijos e invitados le hayan dejado todo sucio en un día que se supone ella debería descansar y estar celebrando sin renegar. Por esa razón, mostró su rechazo de volver a festejar esta fecha especial: "Por eso no me gusta el 'Día de la Madre'", manifestó.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar a la mujer por mostrarse indignada con la actitud de sus hijos en su día. Asimismo, manifestaron que 'debería botarlos de casa' o 'no hacer nada y que ellos se cocinen solos para que así aprendan a valorarla'.

"La pura verdad mi señora", "una crack", "pasa mucho", "tan real... y hay que atenderlos igual jajaja", "y agradezcan que es una dama", "pobre la señora que sufre", "la señora tiene toda la razón", "se pasaron para hacer eso", "malos los hijos y los nietos", "nunca más los deje entrar a su casa", "los saco a correazos a la próxima", "o sino nos toca cocinar a nosotras mismas, ni un brillo así", fueron algunas de las principales reacciones de los usuarios en TikTok.

Video tiene 700 mil reproducciones

"Mis hijas hacen eso", "toda la razón señora", "en mi casa hacen lo mismo", "no hay respeto", "toda la razón Sra., dígale que tienen que dejar limpio antes de mandarse a cambiar", "nada es gratis", comentaron otras personas en redes sociales.