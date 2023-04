"No le hablen, ya tiene dueña": Hombre causa revuelo por conducir su auto con peculiar mensaje

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Inseguridad? ¿Una nueva forma de 'marcar el territorio'? Muchas veces las mujeres buscan la forma de hacer que todos sepan sobre sus relaciones y que sus novios tienen pareja, para que nadie se les acerque. Sin embargo, este caso generó controversia en las redes sociales.

"Ella sabe cómo hacer respetar lo suyo"

En el video viral publicado por la cuenta de @dafneeval3, en la plataforma china de TikTok, se ve cómo un auto blanco pasea por las calles de una ciudad en Mazatlán, en México, con singulares mensajes pintados en él. Tal parece, que las advertencias fueron hechas por la novia del conductor que deseaba que todos sepan sobre su relación y lo mucho que se aman.

En la descripción del video se lee: "pero ¿si estará casado o no?", debido a que entre los mensaje que llamaron la atención de las personas en la calle, decían "te amo, te amo, no le hablen, está casado. SM 2023, la queso y cállate", "ya tiene dueño y soporta", "dura siete minutos".

Los mensajes en el vehículo causaron revuelo en distintas redes sociales y medios de comunicación que quedaron conmocionados por la peculiar forma de mantener una relación amorosa.

Seguidores reaccionaron al peculiar video

Como era de esperarse, el video publicado en la plataforma china no tardó en generar cientos de comentarios de personas que se sintieron identificadas porque también usaban ese método para 'marcar territorio' con sus parejas. Por otro lado, otras personas criticaron la 'inseguridad' de la pareja del conductor del vehículo.

"Lo peor es la persona que más cela en la relación termina engañándote", "yo sí le hablo, dura 7 min, el mío dura 30 segundos", "hasta con Instagram y todo", "ya van varios videos de este hombre", "ya la queso jaja", "sí, yo quiero ser ese hombre que lo celan", "mil respetos por la mujer que lo ama", "se fresea si le daño el coche de grande", "me faltan 8 minutos para alcanzarlo", "así te voy a hacer cuando tengas tu auto", "me pregunto qué apuesta perdió", "si no me tratan así no quiero nada", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

Mientras tanto, otros usuarios calificaron de 'tóxica' a la persona que escribió el mensaje en el auto y que debería ir a pedir ayuda para tener una mejor autoestima.

"Eso terminará mal", "que vaya a terapia la tóxica", "anda con una niña", "inseguridad al 1000", comentaron otros en el video viral.