"Siempre serás el amor de mi vida": Hombre dedica especial canción a su esposa antes de morir

15/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la plataforma de TikTok encontramos distintas historias conmovedoras e impactantes que nos deja una gran reflexión. Es así como el video publicado por el usuario @estefycastillo.ec, sorprendió a más de uno.

En el clip se muestra el preciso momento en que el padre de la dueña de la cuenta de TikTok, antes de fallecer, decide dedicarle a su esposa una última canción, con el que demostraba el gran amor que le tiene y todo su agradecimiento por apoyarlo.

El hombre conmovido dio un último beso al amor de su vida

"El regalo que le dejó mi papito a mi mamita antes de irse al cielo. Busca una canción y le dice que le diga qué dice ahí... Le pone play", dijo la joven ante de reproducir la canción "Tengo mucho que aprender de ti" del artista mexicano Emmanuel.

Asimismo, Estefy detalló que su padre falleció hace un mes, pero siempre está recordado con los bellos momentos que pasó junto a su familia en vida.

En la escena se ve cómo el hombre le pide a su esposa que se acerque más a él y le pide buscar algo en su celular: una canción romántica, y le dice ¡de mí, para ti!, mientras se dan un tierno beso, entre las lágrimas, que conmovió a ambos.

Entonces el padre de Estefany besa la mano de su señora y se mantienen en silencio en un íntimo momento, capturado durante sus últimos días de vida.

@estefycastillo.ec Ha pasado un mes ya! ❤️‍🩹 Y a pesar de que sé que él esta muy bien me hace tanta falta! 🙏🏼❤️‍🩹🕊️ te amaré por siempre papito mio! ♬ sonido original - Cesar Aspiros

"Me rompe el corazón": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video conmovió a todos en la plataforma de TikTok y en distintas redes sociales y medios de comunicación, generando que cientos de personas comenten sobre la escena protagonizada por un hombre enamorado hasta el último día de su vida. El clip alcanzó 9 millones de reproducciones.

"Y yo llorando por un tipo corriente, que no me respeta y veo a este señor y en un par de minutos me enseña cómo es amar verdaderamente", "él intentaba sonreír, pero le dolía, no puedo, no estoy bien", "él no tiene miedo a morir, tiene miedo a no volverla a ver, ella es el amor de su vida", "madre mía, esa canción no volverá a ser igual para mí, siempre recordaré esto", "los pocos hombres buenos, que aman a su familia, se van al cielo. Para brillar el camino de sus seres queridos por siempre, eres muy bendecida", "eso es el amor, no el dinero, no las cosas materiales, no la conveniencia", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.