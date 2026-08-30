Día de la enfermera en el Perú: ¿Por qué se celebra y comparte fecha con Santa Rosa de Lima? 

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El calendario peruano marca el 30 de agosto como una fecha doblemente significativa: se conmemora la festividad de Santa Rosa de Lima, primera santa de América, y también el Día de la Enfermera. Esta coincidencia no es casual, sino el resultado de una decisión histórica que buscó reconocer en la figura de Rosa de Lima la vocación de servicio y cuidado que caracteriza a la enfermería.

La enfermería y la fe unidas

Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, dedicó gran parte de su vida a atender a los más necesitados. En su propia casa, ubicada en lo que hoy es la avenida Tacna, instaló una pequeña enfermería donde brindaba atención a pobres y enfermos. Su entrega y compasión la convirtieron en un referente espiritual para quienes ejercen la profesión de la salud.

En 1955, el papa Pío XII dispuso que la celebración de las enfermeras coincidiera con la festividad de Santa Rosa, y tres años después fue proclamada oficialmente patrona de las enfermeras peruanas. Desde entonces, cada 30 de agosto se rinde homenaje tanto a la santa como a las profesionales que continúan su legado en hospitales, comunidades y centros de salud.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👨🏻‍⚖️ | En diálogo con Exitosa, Elizabeth Pantoja, enfermera del Centro Quirúrgico del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, destacó la vocación y entrega de quienes ejercen esta profesión. En el Día de la Enfermera Peruana, que se conmemora... pic.twitter.com/5Y71Ff3CmE — Exitosa Noticias (@exitosape) August 30, 2026

Perú y sus enfermeras

La historia de la enfermería en el Perú también aporta contexto a esta unión simbólica. En 1907 se fundó la Casa de Salud de Bellavista, dirigida por Louise Kurath, discípula de Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna. Décadas más tarde, en 1942, se crearon las primeras escuelas de enfermería en los hospitales Daniel Alcides Carrión y Arzobispo Loayza.

En 1947, el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero aprobó una currícula única nacional, respaldada por la OPS, la OMS y la Fundación Rockefeller, consolidando la formación profesional en el país.

Hoy, la enfermería peruana cuenta con 38 especialidades reconocidas y más de 89.000 colegiados, de los cuales el 90% son mujeres. La profesión ha evolucionado hacia un enfoque científico y humanitario, pero mantiene como esencia la vocación de servicio que Santa Rosa encarnó en el siglo XVII.

Hospitales Daniel Alcidez Carrión y Arzobispo Loayza, los primeros en acoger las escuelas de enfermería.

La coincidencia de fechas refuerza la identidad de la enfermería en el Perú, vinculándola con valores de solidaridad, fe y entrega. Celebrar a las enfermeras el mismo día que a Santa Rosa de Lima es reconocer que ambas comparten un mismo espíritu: el cuidado de los más vulnerables.

El 30 de agosto es, por tanto, una jornada de doble homenaje. Se recuerda a Santa Rosa de Lima como patrona de América y del Perú, y se celebra a las enfermeras que, inspiradas en su ejemplo, dedican su vida a la salud y al bienestar de la población. La unión de ambas conmemoraciones simboliza la continuidad de un legado de servicio que atraviesa siglos y que sigue siendo vital en la sociedad peruana.