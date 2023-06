¡No lo puedo creer!: Turistas piden salchipapas en Cusco y quedan impactados por lo grande de los hot dogs

17/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Sin duda, Perú es un referente de la comida peruana y la salchichapa es una delicia para el gusto de los peruanos y extranjeros. Este es el caso de unos turistas que al viajar a Cusco y pedir platos de salchipapas por delivery quedaron muy impactados por el tamaño de los hot dogs de sus porciones.

"Salchi power"

El clip viral titulado: "No puedo creer lo grandes que son las salchipapas en Cusco" le pertenece a la cuenta de TikTok: @angezava y nos muestra la opinión de turistas que al pedir deliverys de salchipapas para el hotel donde se encontraban hospedados, se dieron con la sorpresa que sus porciones y, en particular los hot dogs, eran realmente grandes.

Durante el fin de semana, muchos peruanos optan por cambiar un poco su dieta y apuestan por comer algo delicioso y grasoso. La salchipapa es una de esas opciones para acompañar esas noches en compañía de la familia y amigos.

En el caso de nuestros protagonistas, los turistas se encontraban internados en un hotel de la ciudad del Cusco y se animaron en pedir porciones de este singular plato característico de nuestra cultura peruana; sin embargo, grande fue su sorpresa al observar lo grande que eran "las salchichas" de sus porciones.

"Nos pedimos por delivery a nuestro hotel. Venía casi todo lleno de salchichas deliciosas", comienza el viral.

Los extranjeros contaron a sus seguidores de TikTok que el precio que pagaron por cada plato era de 14 soles y dieron la dirección donde solicitaron el delivery.

Reacciones ante el video viral

Como era de esperarse los comentarios en torno al asombro de estos jóvenes al ver grandes hot dogs en sus platos se dispararon en TikTok. Muchos de ellos confirmando lo generosos que son los cusqueños al servir sus porciones de comida.

"Me consta, yo pedí un arroz chaufa y me trajeron un platazo por el mismo precio y no puede terminar", "buena atención, buena comida", "Salchi power lo es todo en Cusco", "bien pagado".

También hubo mensajes sarcásticos en torno a la compra de salchipapas: "Un amén por el hígado", "quien viaja a Cusco a comer salchipapa".

Y una internauta reveló el por qué se ven así de grandes los hot dogs: "Es por la forma de corte de salchichas, yo aprendí a hacerlas así con poca cantidad y mucha práctica porque soy antojosa jejeje", dejando atónitos a los seguidores de la tiktoker.

Es así como un video se hizo viral al mostrar la apreciación de turistas extranjeros en Cusco al recibir sus platos de salchipapas con sus hot dogs bien grandes.