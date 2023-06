¡Increíble! Mujer sorprende al enviar a su bebé por delivery

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video compartido por la cuenta de Cesitar Mena, en la plataforma de TikTok, causó gran revuelo entre sus seguidores al ver cómo una madre toma una radical decisión al saber que su pareja ponía excusas para no hacerse cargo de su hijo.

No permite excusas

En el material audiovisual de 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven repartidor ingresa a un establecimiento de ventas ubicado por la Av. Grau, en Lima, para buscar al destinatario del envío que realizaron.

Recorre cada rincón de la galería y cuando encuentra al hombre, procede a abrir la maleta que llevaba en la espalda y para la sorpresa de todos, incluso del padre, había un niño dentro de la caja del repartidor. El pequeño muestra un rostro de sorprendido y asustado, sin saber qué estaba sucediendo realmente.

¿Cuáles fueron las reacciones al video?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente en distintas plataformas y medios de comunicación y generó gran revuelo entre sus seguidores, así como opiniones divididas. Algunos manifestaron que todo se trataría de una broma, mientras que otros usuarios indicaron que de no ser así sería "triste" saber que la señora tuvo que llegar tan lejos al saber que el padre no tenía tiempo para estar cerca de su hijo.

"El niño se va acordar para siempre, me mandaron en un delivery", "lo máximo que yo he llevado son mascotas; pero bebés es otro costo", "sucede en algunos casos, verdad", "jajajaaja se pasan pobre bebé", "el niño: Storytime de cuando me llevaron por delivery donde mi papá", "la bebé: como es posible este suceso", "cuando dicen que no hay tiempo de visitar al hijo, aquí una solución", "qué buena idea", "necesito este servicio", "ya no hay excusas para no ver a la bendición", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video tiene 17 mil vistas

Por otro lado, algunas personas aprovecharon en recordar algunas anécdotas divertidas que vivieron en su infancia y otros en indicar que el video los inspiró para que cada vez que sus hijos pregunten cómo llegaron 'al mundo' ya no será por la cigüeña sino por un repartidor de delivery.

"Así te mandaré a tus hijos para que te visiten en el trabajo", "tiene gracia, pero el niño puede asfixiarse, si se complican las cosas quién va a responder por esa persona", comentaron.

De esta manera, el video generó opiniones divididas por la radical decisión de la señora al mandar a su hijo por delivery para que su padre se haga cargo de él y se deje de excusas para no pasar más tiempo juntos.