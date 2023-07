"No lo tolero más": Joven venezolana revela qué le molesta de vivir en el Perú

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros llegan al Perú por turismo y distintos motivos como la búsqueda de nuevas oportunidades de vida, que los lleva a permanecer muchos años en el país. Es así como un video compartido por la cuenta de @kekirojas, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se muestra a una joven venezolana señalar qué le molesta de vivir en el Perú.

¡No lo tolera más!

En el material, de 2 minutos y 27 segundos de duración, se ve cómo Keki Rojas, una joven venezolana, indica qué en varias ocasiones fue víctima de xenofobia y que entre la principal palabra que no tolera escuchar desde que radica en el país, es "veneca".

En la escena se escucha decir a la joven que no tolera que le digan "veneca", puesto que es un término despectivo y que nadie debería dirigirse de esa forma a alguien de su país. Además, lamentó también que generalicen a todos sus compatriotas como si fueran delincuentes.

"Mencionen la palabra prohibida en mi presencia o se refieren a mí de esa manera. Me parece superirrespetuoso. A pesar de que muchas veces hago público mi incomodidad, pero a algunas personas no les importa", expresó.

"No todas son voluptuosas"

Entre otras de las cosas que no tolera es que hablen de su cuerpo, ya que no todas las mujeres venezolanas son voluptuosas como muchos peruanos creen.

"No me gusta que metan en el mismo saco con algunos venezolanos que tienen costumbres distintas a las mías. No me gustan que me mezclen con ese tipo de personas", señaló.

Por último, Keki señaló que al estar en una reunión con puros peruanos y que "empiecen hablar mal de venezolanos en su presencia es indignante, pues lo hacen frente a ella cuando es la única que está en ese momento". Además, indicó que le molesta que los departamentos con buenos acabados estén en los conos de la capital limeña, ya que en el centro solo encontró habitaciones con mayor precio y no tan bonitas.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrar su apoyo y que lamentaban que haya recibido ese trato por parte de los peruanos.

"Yo pensé que la palabra prohibida era 'Maduro'", "esos peruanos se pasan", "te pedimos perdón desde la 'Asociación de Peruanos'", "eres hermosa. No les hagas caso", "cuánto lo siento, linda", "pero yo soy venezolano y cuando en reunión hablan mal de venezolano yo me les uno jejeje porque tienen razón", "al menos no son hipócritas y te lo dicen en la cara", "yo creo que estás yendo a reuniones con 'amigos equivocados', a los verdaderos amigos no se les trata mal ni los incomodas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip generó opiniones divididas por conocer qué le molestaba a la joven venezolana desde que vive en el Perú, y logró alcanzar las 300 mil visualizaciones en la plataforma china.