"No me avergüenzo de él": Abuelita se muestra orgullosa de su nieto en marcha LGTB+

Muchos jóvenes son criticados por formar parte del orgullo LGTB+, no solo por su comunidad, sino también por parte de los miembros de su familia. Sin embargo, en el video compartido en la plataforma asiática de TikTok, sucede todo lo contrario al ver cómo una abuelita dice que está orgullosa de su nieto y que siempre le dará todo su apoyo.

Amor de abuela

En el material audiovisual subido por la cuenta de @milenio, de 27 segundos de duración, se puede ver el preciso momento en que un entrevistador se acerca a una mujer de avanzada edad, que sujeta un cartel con un fuerte mensaje, para saber qué piensa del desfile realizado en las calles de México para promover la inclusividad del gremio en todos los ámbitos y estratos sociales.

"Su amor no hace daño, tu odio así", se lee en el cartel, a lo cual la abuelita agregó: "Para mí es un orgullo y no tengo vergüenza que sea así. Lo quiero mucho. No soy la única abuela que tiene un nieto así", dejando entrever que ella siempre brindará todo su amor y apoyo a su nieto, sin importar su género, condición económica o problemas que tenga en el camino.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y fue compartido en distintos medios de comunicación. Además, generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la abuelita por sus palabras de apoyo incondicional hacia su nieto.

"Mi abuelita era así, era la única en la familia que me apoyaba y ha sido difícil ya no tenerla, hace 1 año partió y me hace falta", "mi mamita también me apoya así, es bueno tener a la matriarca de la familia amándote tal y como eres", "qué bella", "era la única en la familia que me apoyaba y ha sido difícil ya no tenerla", "yo soy una orgullosa mamá de una maravillosa lesbiana y la amo con todo mi corazón", "qué hermosa", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como muchos usuarios aprovecharon en contar algunas de sus anécdotas y recordar cómo sus respectivas abuelitas también los apoyaron cuando decidieron contar a toda su familia que "eran gay o lesbianas", indicando que ellas fueron un soporte emocional muy importante en sus vidas.

De esta manera, la escena protagonizada por la abuelita mostrando su apoyo a su nieto en la marcha del orgullo LGTB+, conmovió a muchos en redes sociales.