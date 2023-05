"No me va a tragar la pobreza": Hombre sorprende con peculiar truco al vestir a su hija

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Qué hacen los padres cuando no tienen mucho dinero y las prendas de sus hijos ya van quedando cortas? Las redes sociales nos sorprende una vez más con un peculiar video publicado en TikTok donde un padre de familia ha demostrado su creatividad y habilidades manuales al convertir los zapatos de su bebé en sandalias para que le quedaran bien.

"A tiempos difíciles, ideas geniales"

El material audiovisual nos muestra cómo el padre tiene la ingeniosa idea al percatarse de que los zapatos de su hija ya no le quedaban, por lo que decidió tomar unas tijeras y cortar la parte delantera de los zapatos. Con esto, logró convertirlos en unas sandalias que se ajustaban perfectamente al pie de la bebé.

"No me va a tragar la pobreza", se escucha en el fondo musical del corto video que alcanzó 207.000 'me gusta' y se volvió rápidamente tendencia en distintas plataformas y medios de comunicación.

Es así como el clip nos demuestra que encontrar soluciones creativas y prácticas para resolver problemas cotidianos no es tan difíciles. ¡Querer es poder!

¿Cómo reaccionaron los seguidores al clip?

Como era de esperarse, la publicación realizada por uno de los familiares grabó este divertido momento sin saber que generaría miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la peculiar idea del hombre por reutilizar un antiguo zapato de su hija.

"Estoy de acuerdo, hoy en día son muy caros los zapatos de niños", "por qué vi esto recién: es una gran idea", "y le quedaron lindos", "qué buena idea", "por qué no se me ocurrió antes", "estoy de acuerdo, hoy en día los zapatos de niños muy caros, así que darles todo el uso porque no", "pues no quedaron tan mal", "así hacían mis padres para que no anduviéramos descalzo y éramos felices xq decía que era un nuevo modelo", "eso hacia mi madre cuando nos quedaba chico", "eso hacía mi madre, qué tiempos aquellos de la niñez", fueron algunas reacciones de las personas en TikTok.

Asimismo, otros usuarios de la plataforma asiática manifestaron que mejor era que el hombre vendiera el zapato y con el dinero comprar otro nuevo. Por otro lado, algunos no dudaron en contar sus experiencias y recordar cómo en su infancia sus padres hacían lo mismo con sus ropas para no tener que gastar, ya que a esa edad los niños crecen rápido y dejan sus prendas de forma rápida.