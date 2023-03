Joven influencer generó polémica por comer croquetas para perros

19/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La mayoría de personas buscan la mejor técnica y estrategia para obtener un cuerpo saludable. Sin embargo, el caso del joven influencer estadounidense Henry Clarisey generó polémica en su cuenta de TikTok al mostrar un video indicando haber probado la comida para perros después de descubrir cuánta proteína tiene.

"Probé la croqueta de comida para perros, y sabía a pequeños pedazos de rocas", contó de su experimento por TikTok, y es que el estadounidense cree firmemente que ciertas comidas tiene un % de proteínas que no hay que ignorar.

"Definitivamente no lo volvería a hacer", admitió Clarisey, porque "incluso si la comida para perros tiene un alto contenido de proteínas, definitivamente no vale la pena".

Clarisey descubrió inicialmente que la comida para perros es rica en proteínas después de ver un TikTok en el que un usuario advirtió a sus compañeros de gimnasio que no se sintieran "tentados" a probarlo. Sin embargo, no siguió ese consejo.

El joven, que cuenta con más de 171.000 seguidores en la plataforma, se comprometió a saborear las partes amargas si su propio video alcanzaba los 15.000 me gusta. Para su sorpresa, el video logró 21,2 millones de visitas y 2,5 millones de me gusta.

"Dije que si obtenía 15.000 me gusta, lo intentaría, pero terminó obteniendo 2,5 millones y sentí que tenía que probarlo para el video", dijo a un diario de su localidad.

Además, señaló que creía que la gran concentración de proteína de 666 gramos en 200 gramos de Pedigree era un "error" en la popular aplicación de dieta y fitness MyFitnessPal, pero decidió complacer a sus seguidores de todos modos. "No era nada cómodo para comer, y era muy difícil morderlo". contó a sus más de 150 mil seguidores.

La reacción de Pedigree

La marca de Pedigree se pronunció sobre el video. "El alimento para perros Pedigree está formulado para perros. Si bien la comida no sería dañina si un humano la consumiera, no recomendamos la comida para mascotas para el consumo humano", manifestaron en un comunicado, por lo que se dejó en evidencia que este tipo croquetas a base de restos de carne, huesos triturados, órganos y piel no es bueno para el consumo humano.

Seguidores reaccionan

El polémico video de TikTok dejó un gran número de comentarios por parte de los seguidores de la cuenta de @Henry.fit.

"La comida para gatos es aún más rica en proteínas", "mezclarlo con un solo plátano anulará cualquier otro sabor", "Debido a que el covid me hizo perder el gusto... este podría ser el mejor descubrimiento de todos los tiempos", "debería haber agregado un poco de pimienta de limón o ajo parmesano", "mézclalo con un poco de leche, jarabe de chocolate y mantequilla de maní", son algunas de las opiniones.