Madre arriesga su vida en inundación para trabajar y llevar 'un pan a la mesa': "Valoren su esfuerzo"

14/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y conmovedores, como el de una mujer adulta mayor que demostró que no existen excusas ni limitaciones cuando se trata de sacar adelante a sus hijos, por lo cual no duda en ir a trabajar arriesgando su vida por las calles inundadas de su localidad en Cochabamba, en Bolivia, por las intensas lluvias.

Muchos padres de familia hacen todo lo posible para garantizar el bienestar de sus hijos sin importar la edad que tengan, además de demostrarle que siempre pueden contar con ellos y que recibirán su amor incondicional.

¡El poder de mamá!

La escena que se volvió viral rápidamente en TikTok, se ve cómo una persona quedó sorprendida al ver que una mujer empujaba con todas sus fuerzas la carreta que utilizaba para vender comida a sus comensales, sin importarle tener que caminar en las intensas aguas que invadían las pistas la avenida Ayacucho.

"Valoren siempre el esfuerzo de sus madres", se lee en la breve descripción del clip que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones en la famosa plataforma china, que ganó gran popularidad a nivel internacional.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer por parte de los internautas que se vieron conmovidos con el video asegurando que todos deberían ser agradecidos con sus progenitores en vida y no esperar hasta el día en "que ya no estén a su lado" para decirles cuánto los quieren. Por otro lado, algunos aplaudieron a la mujer por su fuerza de salir adelante a pesar de las adversidades que encuentre en el camino.

"Valoren su esfuerzo", "es lo que toda madre hace por sus hijos", "bravo por ella, es una mujer valiente", "espero sus hijos sean agradecidos por todo lo que hace ella por ellos", "siempre se puede, no hay excusas", "por más mujeres así", "amor de madre, todo lo puede", "mis respeto para esta madre de familia un orgullo para la mujeres", "es un ejemplo de madre luchadora", "bendiciones guerrera", "a veces toca trabajar en malas condiciones para que no falte 'el pan a la mesa' de sus hogares", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el caso causó gran revuelos en las redes sociales al ver cómo una mujer empujaba su carrito de venta de alimentos por media calle entre los vehículos y en plena inundación en la Ciudad Cochabamba en Bolivia, para seguir trabajando y poder llevar un dinero extra a su hogar.