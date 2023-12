¡Nutritivo! Abuelito cocina sopa de col como desayuno y usuarios reaccionan: "El alimento más sano"

08/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es común encontrar videos de experiencias de personas que se reencuentran con sus seres queridos. En esta ocasión, un joven captó cuando su abuelito cocinaba una sopa de col para tomarlo como desayuno.

"El mejor alimento de la mañana"

El clip viral titulado: "Así hoy mi abuelo hizo su desayuno" le pertenece a la cuenta @frankjesusj y nos presenta el modo de vida de las personas de la tercera edad en el interior del país, en las primeras horas del día.

No cabe duda que las costumbres de la ciudad son muy diferentes a la del campo. Y no pasa por situación económica, es más por el contexto en el que se vive. No es lo mismo estar acostumbrado a tomar como desayuno un tradicional pan con algo, un quaker, jugo u otro tipo de bebida; a comer sopa como primer alimento de la mañana.

Y es que las razones para poder consumir otro tipo de alimentos se debe al desgaste físico o ritmo de vida que llevan. No es lo mismo, trabajar en una oficina a hacerlo en el campo, bajo el sol y las inclemencias del clima; donde el esfuerzo físico es mayor. Por tanto, un simple pan y un jugo no es suficiente.

En las imágenes compartidas por el usuario Frank Jesús, se puede observar la rutina de su abuelito que vive en una casa rural y que decidió hacerse una sopa de col para comenzar la mañana.

Como es previsible, tuvo que cosechar el producto y ponerse a deshilachar y picar las hojas para luego ponerlas a hervir en unas ollas, a fuego de leña. Si bien es cierto, la condición de su cocina es muy humilde, lo nutritiva de su comida no se lo quita nadie.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 36 segundos de duración no tardó en hacerse tendencia en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 952.9 mil reproducciones, 30.4 mil me encantas, 614 comentarios y 900 guardados.

Las reacciones de los cibernautas ante el modo de vida de los adultos mayores en el campo fueron empáticas: "Esas personas viven más sanos que cualquira de nosotros", "esos piececitos tan cansados y esas manitos de tanto trabajar en la chacra dan nostalgia", "son personas de gran espíritu, cuida mucho a tu abuelo".

De esta manera, un abuelito se hizo viral al cocinar sopa de col para tomarlo como desayuno antes de salir a realizar su trabajo en el campo.