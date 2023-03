Pamela Cabanillas revela su versión sobre estafa de conciertos: El líder de la red criminal es alias 'El Gordo'

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Pamela Cabanillas, acusada de estafar a varios fanáticos de artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G y Coldplay, se pronunció acerca de la decisión de las autoridades españolas de dejarla en libertad, el pasado 03 de marzo. En esa línea, reveló que cometió dicho delito porque fue amenazada por alias 'El Gordo', quien sería el presunto líder de la red criminal.

"En libertad me dejan el 03 de marzo. Me dieron libertad condicional, tengo que firmar cada 15 días y parece que me van a poner grillete", declaró Pamela Cabanillas al programa 24 horas de Panamericana Televisión.

"Si yo no vendía tantas entradas, yo no tenía una cantidad semanal, ellos iban a amenazar a mi familia. Ellos me pedían algo de 10, 20 entradas semanales y me hacían vender a precio de 150, 180 y las que valían a 1500 me hacían vender a 400 o 300", añadió.

Asimismo, confesó que involucró a su madre en actos ilícitos, debido a que le pidió su cuenta bancaria para que las personas con las que contactaba le depositen el dinero de las entradas falsas.

"Yo le ayudaba vender a él, porque me decía que él no tenía cuenta de banco. Yo le decía tengo (cuenta de) mi mamá y ahí le metí a mi mamá. Pero a mí mamá solo le habrán hecho como 2 tres depósitos. Mi mamá no sabía nada", manifestó.

"Sabía que las entradas eran falsificadas", dijo Cabanillas

Pamela Cabanillas indicó que era consciente de que las entradas que vendía eran falsas y que, por lo tanto, estaba estafando a las personas que querían ir a los conciertos de Daddy Yankee, Bad Bunny y otros artistas. En ese sentido, señaló que realizó dicha acción porque quería conseguir "dinero fácil".

"Sí, sabía que las entradas eran falsificadas. Eso fue mi error de aceptar el dinero fácil, por que a mí me decían que a mí me van a creer más por lo que era menor de edad, inicié en esto desde los 17 años, y que no iba a tener problemas porque mi papá trabajaba en Apdayc", señaló.

Madre de Pamela Cabanillas pide perdón por actos de su hija

Por su parte, su madre aseguró que su hija no es cabecilla de la presunta banda criminal denominada 'Los Qr de la Estafa' y reveló la situación que atraviesa Pamela Cabanillas en España. Además, pide perdón por los actos de su hija.

"Ella está mal, no tiene ni para comer. Si ella tuviera esa plata yo creo que estuviera bien allá, tuviéramos abogados, yo estuviera muy bien acá. Por favor, mi hija no es ninguna cabecilla, perdónenos por favor", dijo entre lágrimas.

"Mi hija está padeciendo allá, está durmiendo en la calle (...) hacíamos rifas, vendíamos ropa por internet y de la noche a la mañana dicen que es cabecilla", añadió.

Cabe señalar que, Pamela Cabanillas se encuentra en libertad en España mientras espera su extradición a Perú bajo comparecencia restringida y cumpliendo normas de conducta. A la fecha no se conoce el paradero de alias 'El Gordo'.