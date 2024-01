Pedro Suárez-Vértiz y la vez que los niños de la Amazonía le rindieron tributo por llevar agua potable a su comunidad

Ya son cinco días de la triste partida del ídolo de rock peruano, Pedro Suárez-Vértiz y muchos homenajes se han desarrollado desde esa fecha. No obstante, se viene viralizando un tributo que realizaron los niños de la Amazonía cuando una vez el cantante les llevó agua potable a su comunidad.

Cabe mencionar que, en el año 2004, el intérprete de 'Cuéntame' formó parte de una iniciativa que tenía como objetivo llevar el líquido elemento a zonas realmente vulnerables que necesitaban de este servicio para su subsistencia.

En ese sentido, el rockero peruano colaboró con una iniciativa de una ONG española Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) en un proyecto titulado 'Agua solidaria'.

La comunidad de 'Los Delfines' fue una de las primeras que pudieron ser beneficiadas con agua y en agradecimiento sus niños rindieron tributo a Pedro Suárez-Vértiz entonando su insigne tema 'Cuando pienses en volver'.

Según las imágenes compartidas, una cantidad numerosa de menores de edad se encuentran reunidos, todos vestidos con un polo blanco y la imagen del cantante; a su vez, la frase: 'Yo Pedro' acompaña el estampado y realza el mensaje de reconocimiento a su gran labor.

Los pequeños cantan el coro característico del también conocido como 'Himno del migrante', al final del mismo se logra leer el texto: "Cuando pienses en volver... Aquí están tus amigos del Amazonas".

Este video que data desde el 2014 y que engloba el altruismo e interés/compromiso con las comunidades más necesitadas del país, donde urgen de acciones que ayuden en la mejora de sus condiciones de vida como contar con agua potable y saneamiento, ha vuelto a despertar el interés de los cibernautas tras su fallecimiento repentino del astro de la música peruana.

Las 300 000 personas que hasta la fecha se benefician de este proyecto, no se encuentran más que agradecidas por el legado no solo cultural, artístico y de humanidad, sino por el compromiso con su comunidad que por tanto tiempo fueron invisibilizados y que, con un proyecto de un organismo no gubernamental, consiguieron mejorar su entorno social y necesidades básicas.

Se conoce que, el expresidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras, Ángel García Lorite, tras enterarse de la muerte del artista recordó la actitud de Pedro Suárez-Vértiz cuando fue informado sobre el proyecto y sus ganas de ayudar en lo que fuese necesario.

"Hoy es de los días más tristes, me quedé sin poder creerlo al llegar la noticia, sin embargo, se confirma y de golpe me vienen todos los recuerdos de su enorme calidad como persona, empático. Él es Perú. Muchos decían que no iba a ser posible, que me olvidase, que no iba a ser, Él era la gran estrella musical con incontables premios y reconocimientos dentro y fuera del Perú, pero no me rendí y conseguí, junto con su representante Robelo Calderón, reunirnos en Lima los tres, le expliqué y al momento me respondió con un rotundo, vamos. Con él todo era fluir y alegría. Rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita, fue una de sus últimas frases que vino a recordarnos a todos", señaló en su cuenta de Facebook.