Perrita enternece las redes tras ayudar a su dueña a vender caramelos en Carabayllo

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Amor incondicional. Una perrita de avanzada edad acompañó a su dueña a vender caramelos en el distrito de Carabayllo. Este acto fue captado y subido a la plataforma TikTok y prontamente se hizo viral.

El vídeo fue captado por el usuario @cesarhuanca8, el cual cuenta con más de 70 mil ''me gusta'' y casi cuatro mil comentarios, aquellos que expresan amor, ternura e incluso piden que el vídeo siga siendo viral para que aquellos que vayan al distrito puedan colaborarle a la señora y su mascota.

Curiosa mascota

En el vídeo titulado ''Perrito trabaja vendiendo caramelos'' se aprecia que la señora, quien ya es un adulto mayor, vende caramelos de diferentes sabores en su canasta, a pesar del frío y las calles mojadas. Pero lo que causó sensibilidad en los usuarios fue el ver a su mascota, una perrita también de avanzada edad que además de encontrarse coja, tenía una canasta entre los dientes, la cual contenía caramelos.

Entre los mensajes que incluía el vídeo se puede leer ''Si lo ven, apoyen''.

Se conoció que la perrita se llamaba Perlita y que le hace falta una operación.

"Perlita, qué gusto verte, espero estés mejor. Hubo padrinos que ayudamos para su recuperación, pero la señora ya no quiso que la operen", comentó el internauta Percy Montoya en la publicación.

La escena conmovió a muchas personas a través del la aplicación TikTok, por lo que acumuló más de 500 mil visualizaciones.

Asimismo, el material audiovisual recibió gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios quienes no dudaron en pedir ayuda para la completa recuperación del can.

"Necesita ayuda veterinaria, cojea y no está bien", , "¿Dónde lo puedo encontrar?", "Me hizo llorar, duele verla así", "Que se haga viral para que así más gente pueda apoyarla", ''Dios las bendiga'', ''Es camino a canta'', ''Cómprenle caramelos al lomito perruno'', ''Perrito muy trabajador, a pesar de todo nos da un gran ejemplo'', ''Que hermoso ejemplo para tantas personas que dicen que no hay trabajo si se puede bendiciones a este perrito hermoso'', ''Este peluditos es un agradecido y ayuda a su dueña mis respetos para este peludito'' fueron algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación.

Una vez más, queda claro que el amor condicional de una mascota va mucho más allá de cualquier cosa. Ellos te acompañan hasta el final, no importa si sienten dolor o alguna incomodidad, siempre estarán junto a ti.