Perrito sorprende a su dueña al no querer salir del colegio de su hija: "Quería superarse"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una mujer mostró la sorprendente escena que presenció al llegar a la escuela de su pequeña hija: ¡su perro no quería salir!

Los perritos son considerados el 'fiel amigo del hombre', por su amor incondicional y siempre estar al lado de sus dueños incluso en los lugares más impensados.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 34 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer ingresa a una escuela, que según afirmó se trataría de su hija, ya que recibió una llamada de la profesora porque tenían un infiltrado en la clase, en Saltillo, Coahuila, México.

Según contó Rosa, la docente trató de todas las formas posibles de espantar al can y al ver que sus esfuerzos no tenían resultados, decidió llamarla. Tal parece que la mascota había seguido a su pequeña dueña sin que se diera cuenta.

El perrito llamado Chilo, de color blanco y talla pequeña, comenzó a mover su cola cuando vio a la señora llegar por él, pero pronto se escondió debajo de la silla de la menor como si no quisiera regresar a casa.

"No se quería venir, él quería aprender a leer", se lee en la descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones. Asimismo, se escucha decir a Rosa: "Chilo, ¿qué hiciste?, qué vergüenza contigo, eres tremendo, jajajaja, vámonos a la casa".

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso asegurar que el perrito tenía "ganas de superarse" y tener una mejor vida. Por otro lado, algunos usuarios resaltaron que los perritos son fieles compañeros que son capaces de seguirte hasta la muerte.

"Pues también quiere "superrarse", "el Chilo: ama pérate vamos a hacer examen jaja", "Chilo: oraaaa no termine la tarea", "el perro.... no me avergüences delante de mis amigos", "estoy segura que es el típico perrito con 'dueño' que anda por toda la calle solito todo el día dando vuelta la gente cree que con darle comida y agua a un perrito es todo, un perrito tiene", "pobre perrito como no se dio cuenta de que los siguió? Y si no le llaman de la escuela no se da cuenta que no estaba en la casa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.