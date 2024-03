¡Lamentable! Hombre pegó con cinta adhesiva a un perrito en poste de luz como venganza

19/03/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hombre causó polémica en redes sociales tras dejar a un perro "pegado" a un poste para "castigarlo" por hacer del baño frente a su casa en Colombia y asegurar que le molestaba su presencia. De acuerdo con los primeros reportes, el caso de maltrato animal sucedió en Barrancabermeja, Santander.

¡Crueldad animal!

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se tratara de un integrante más de sus familias, pero este hombre no tuvo reparos en cobrar venganza usando al can, alarmando al resto de sus vecinos.

A través de sus redes sociales, el hombre implicado decidió compartir el video que evidenciaba el cruel maltrato hacia Doki, un perro criollo de cuatro años. El argumento que presentó en su defensa fue que era un tipo de arrebato contra la dueña del can por no hacer caso a sus constantes quejas de no cuidarlo y evitar que miccione o haga otras de sus necesidad en el frontis de su vivienda.

En la escena se ve cómo el perrito, de talla pequeña y color café, está envuelto por completo en cinta adhesiva, especialmente su hocico, a un poste de electricidad, mientras que el sujeto declara: "Aquí se lo dejo yo amarrado para que ella venga (la dueña) y vea cómo se amarra un perrito".

"Este es el perrito que amanece todos los días meando y cag*ndo en la puerta de mi casa. (...) Se le dijo a la dueña, se le llamó la atención para que por favor amarrara al perrito. No hizo caso y aquí se lo amarré yo para que ella venga por él", señaló el hombre.

Llamaron a las autoridades

La dueña de Doki, Elizabeth Celis, se mostró indignada por el suceso y reveló que su can logró liberarse por sí solo durante la mañana, porque se movió con gran fuerza y cayó al suelo.

Ante el hecho de maltrato animal y el llamado de los habitantes de la vereda La Chava, la Policía llegó al lugar para las investigaciones respectivas y detener al hombre, cuyo nombre se mantiene en reserva.

"Ya tenemos plenamente identificado a quien cometió este reprochable caso y estamos a la espera que la Fiscalía General de la Nación tome las medidas administrativas para lograr la captura de esta persona", precisó el coronel Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

Por su parte, Catalina Quintero, médica veterinaria que atendió al can, contó que el animal llegó sin daños físicos, pero sí con un tema de maltrato emocional, tembloroso a la inspección y con el ritmo cardíaco aumentado

🚨 Indignante: Hombre amarra a perro a un poste por hacer sus necesidades



📌 En Barrancabermeja Un vecino decidió tomar la ley por su mano y atar a un perro CON CINTA A UN POSTE en plena vía pública solo porque, según él, el Animalito hacía sus necesidades frente a su vivienda. pic.twitter.com/p1xJ2tG9V1 — Enlace Televisión (@Enlace_TV) March 15, 2024

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que lamentaron que existan seres que hagan daño a los indefensos animalitos, que lo único que hacen es dar su amor incondicional. Algunos pidieron que el hombre que arremetió contra Doki, sea sancionado con el peso de la ley.

"Desalmado, faltó de humanidad", "ya pagarás, gratis no te va a salir, espero te encuentren y pagues por los hechos", "abusador, merece que le hagan lo mismo a ver si le gusta", "me duele el alma ver estas cosas... cómo es posible que el ser humano haya llegado tan lejos en su deshumanización", "todo debe ser amor y comprensión", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, la escena causó gran polémica a nivel internacional, tras ver cómo un hombre amarró el hocico de un perro identificado como Doki, para que no pudiera ladrar y lo pegó con cinta adhesiva a un poste del alumbrado público en el departamento de Santander, Colombia.