"Papás que valen mil": Hombre juega con su hija mientras van al colegio

04/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores donde padre e hija son los protagonistas por el lazo que los unes. Es así como un video compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, enterneció los corazones de los internautas al ver cómo un padre pasaba un grato momento al lado de su pequeña niña.

En el material audiovisual de 8 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre, con una camisa azul, un short blanco y una mochila en su espalda, se le ve brincando al lado de su hija, sin importarle el qué dirán o las miradas de los demás transeúntes, en su camino a su colegio.

Ambos lucen sonrientes y felices, sin duda, el señor aprovecha al máximo los ratos con su pequeña y crea los mejores recuerdos que ella pueda tener hasta "la eternidad".

"Papás que valen mil", es la breve descripción que tiene el clip compartido por la usuaria @denislucer, en redes sociales y que asombró a muchos de sus seguidores.

Es así como la joven tiktoker decidió demostrar que los padres están siempre con sus hijos y están dispuestos a todo con tal de verlos felices y sanos, en cada etapa de sus vidas, sin importar la edad o el lugar.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el esfuerzo del señor por crear bonitos recuerdos con su hija y dejar entrever que siempre está pendiente de las actividades que realiza su pequeña.

"Hermoso con su hija, felicidades hay pocos así", "que lindo padre. Me trajo mucha nostalgia, recuerdo lo feliz que era cuando mi papá iba a recogerme al colegio", "uy que lindo", "ella feliz y él siendo un buen padre", "niña afortunada", "muy pocos así de padres", "yo también jugaba con mi princesa así en el parque en la calle... Ahora mi princesita ya tiene 15 años ya no le gusta jugar", "qué suerte de tener un papá así", "wao qué actitud, puede que no sea el mejor esposo, pero sí un gran padre, la familia es lo más importante. Bendiciones", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip enterneció a muchos internautas al ver a padre e hija compartir un tierno momento rumbo al colegio. Además, algunos aprovecharon en contar sus mejores anécdotas vividas en su etapa infantil junto a sus progenitores.