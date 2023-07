"No te vayas, te amo": Fan ofrece una vaca a Dina Paucar durante concierto

04/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video compartido por la cuenta de @nelsonrequejo3, causó gran revuelo entre sus seguidores al ver cómo un hombre realizaba una insólita propuesta a la reconocida y famosa cantante folclórica, Dina Paucar, para que siga cantando.

En el material audiovisual de 16 segundos de duración, compartido en TikTok, se aprecia el momento en que el señor sostiene la mano de la artista peruana, en un intento de retenerla para que siga deleitando con su voz a todos los presentes de su show, en la localidad de Cutervo, en Cajamarca.

No solo sostuvo su mano, sino que no dudó en decirle unas emotivas palabras y lo mucho que la amaba, dejando entrever que es uno de sus mayores seguidores y que conoce todo su repertorio musical.

"Dina, te amo, Dina. Una vaca te regalo, por Diosito, te regalo una vaca. Yo tengo siete vacas, una te doy, pero quédate. 'Vieja', quédate", se le escucha decir al fan conmovido por tener cerca a su cantante favorita, ya que Dina Páucar anunció que pronto dejará los escenarios tras 33 años de vida artística.

Dina Paucar no pasó desapercibido el momento que vivió en su presentación de Cutervo y se pronunció en sus redes sociales: "No se imaginan lo feliz que me hacen. Me ofrecieron una vaca. ¡Gracias por tanto amor, mis amigos de Cutervo!", escribió.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en distintos medios de comunicación. Además, generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena.

"Jajajaj regalando las vacas de la esposa", "pero esas vacas no son de él", "la esposa viendo esto", "a quien no le gusta Dina Paucar, lo máximo", "ese tío, todo un enamorador", "la suegra viendo que el yerno quiere regalar sus vacas", "las vacas son de la esposa", "ahora entiendo por qué mi mamá se enamoró de un cutervino", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Se retira de los escenarios

Como se recuerda, Dina Paucar señaló que fueron sus propios hijos quienes le pidieron que ya descanse y no se exponga más al peligro que implican las constantes presentaciones por diferentes puntos del país.

"Esto ha sido 33 años de mi vida dedicados a la música, entonces, pero estoy feliz porque mis hijos van a tomar la posta. El público me ha dado 33 años de su amor y de su cariño. No me imagino la última presentación de Dina, voy a llorar un montón", expresó.

De esta manera, la escena del fan de Cutervo donde ofrece una vaca para que Dina Paucar siga cantando sus mejores temas musicales causó gran revuelo en redes sociales. Sin lugar a duda, numerosos fans disfrutaron de este concierto, coreando y bailando los éxitos de la famosa 'Diosa Hermosa del Amor'.