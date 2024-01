Peruano dedica conmovedora tunantada a su familia desde España: "No se olvida de sus raíces"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un joven peruano que radica en España decidió dedicar una tunantada a su familia expresando cuánto los extraña tras estar alejados por mucho tiempo.

Muchas personas deciden salir del país en busca de nuevas oportunidades, ya sea en estudios o trabajos, pero con el corazón destrozado, ya que muchos dejan a sus familias en el Perú, por distintos motivos. Sin embargo, la distancia no hace que se olviden de sus raíces y en especial, de los seres que siempre los apoyaron y dieron amor incondicional.

En el material audiovisual, de dos minutos y 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Adrián Mathías se encuentra en la Gran Vía de Madrid con una bandera de Perú en mano. Antes de empezar a cantar, nuestro compatriota resalta su amor por el Perú y en especial, nuestra música.

Según la escena, Adrián cantó 'Recuerdos de Julcán', una de las canciones más icónicas de este género musical, que dejó a más de uno conmovido al ser dirigida a su familia Peña.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven por no olvidarse nunca de su familia y dedicarles una canción que le trae muchos recuerdos nostálgicos.

Algunos usuarios aprovecharon en recordar sus anécdotas al vivir alejados de sus familiares en busca de nuevas oportunidades que los ayude a mejorar su calidad de vida.

"Me hizo llorar, algún día regresaré a mi querido Huancayo", "no tienes idea de cómo me hiciste llorar, cómo extraño mi querido Perú", "esa música es tan bella", "qué hermoso qué transmitan las canciones peruanas", "un poco de nuestra música en España", "esa música es tan bella", "nunca te olvides del Perú", "no olvida sus raíces", "éxitos jovencito, que orgullo que cantes nuestras músicas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.