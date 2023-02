Una pequeña pudo ser víctima de dos enormes pitones, cuando dormía plácidamente. A detalle, la menor y sus padres fueron sorprendidos una mañana al oír un fuerte ruido en la recámara de la pequeña. Anteriormente, ya habían percibido algunos bullicios, pero en esta ocasión era diferente.

En ese sentido, los progenitores quedaron asombrados al percibir como dos serpientes estaban enredadas y colgados del techo, tras haber ocasionado una enorme apertura a la vivienda. Asimismo, comprendieron que su descendiente estuvo rodeada de estos animales sin que se dieran cuenta.

Al respecto, los progenitores recordaron los impactos que venían de la cubierta y la arena que hallaban en los velos de su hija. Asimismo, lamentaron no haberse percatado a tiempo y agradecieron a Dios por proteger a su ser querido.

Referente al caso, servicio de emergencia narró que los animales se hallaban enredados, ya que posiblemente estaban apareándose. En esa línea, acotaron que esa podría ser una de las razones, por la que se mantuvieron ocultas.

Por otra parte, mencionó que los pitones tenían cinco y cuatro metros de largo respectivamente. Además, aseguraron que los ofidios fueron liberados en zonas seguras a fin de su preservación.

Superado el caso, Som Mohamad Salleh, padre de la menor, brindó declaraciones a un medio local de Malasia, agregando algunos detalles al impactante caso.

"La buena suerte es que no se derrumbó anoche [cuando su hija dormía]. Eso quiere decir que Alá [Dios] nos quiere proteger de nuevo (...) Me imaginé otra cosa, como un mono porque la casa de al lado tiene varia vegetación. Siempre hay varios sonidos en la noche, pero nunca se me ocurrió una serpiente en el techo", sostuvo.