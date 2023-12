Pollo a la brasa venezolano: Usuarios impactados con la variación del plato peruano ¿En qué se diferencian?

06/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La gastronomía peruana es una de las más reconocidas a nivel mundial y durante años nuestro país ha sido ganador de diversos premios que celebran lo mejor de la comida alrededor del planeta. Es así qué, el pollo a la brasa es uno de los platos más representativos de nuestra gastronomía y la aparición de un pollo a la brasa venezolano ha llamado la atención de miles de usuarios quienes se preguntaron cuáles son las diferencias entre ambos platos.

Un video publicado por un usuario de TikTok, identificado como @dante.luis102, muestra un cartel que ofrece 'Pollo a la brasa venezolano'. Además, acompañó el clip con un título bastante llamativo: "Para los que creían que lo habían visto todo".

Aunque el usuario no muestra si entró al local de comida para probar esta variación de pollo a la brasa, muchas personas de nacionalidad venezolana, mencionaron en qué se diferencian uno de nuestros platos bandera con la versión de su país.

Según explicaron, el pollo a la brasa venezolano tiene una sazón diferente , además que la presentación tiene un cambio en los acompañamientos, ya que en Perú se suele servir con papas fritas y ensalada, mientras que en Venezuela lo acompañan con yucas fritas o sancochadas.

Usuarios reaccionan al plato venezolano

El video se volvió viral rápidamente en TikTok, pues hasta el momento tiene más de 3 mil 'me gusta', 2 mil comentario y casi 400 compartidos. Además, varios usuarios comentaron que el pollo a la brasa siempre ha tenido sus variaciones a lo largo de todo Latinoamérica.

"El pollo existe en toda Latinoamérica", "En Venezuela también venden pollo a la brasa, solo que le decimos pollo asado", "No he probado el pollo a la brasa venezolano, pero sí el colombiano que le dicen pollo asado y la verdad me pareció malísimo", "No pasa nada con ese pollo y eso que soy venezolano", expresaron en redes.

Día del pollo a la brasa

Cabe resaltar que, cada año, el tercer domingo de julio se dedica a rendir homenaje a esta receta tradicional, promoviendo su consumo y difusión tanto a nivel nacional como internacional.

La fecha elegida para celebrar al pollo a la brasa es el tercer domingo de julio de cada año. Esto fue determinado a través de la Resolución Ministerial N° 0441-2010-AG emitida el 22 de junio del año 2010.

Es así que, el pollo a la brasa se ha posicionado como un plato ícono de la gastronomía peruana, sin embargo, también apareció el pollo a la brasa venezolano y tiene algunas diferencias con nuestro plato nacional.