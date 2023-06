"Por eso solo me dan paracetamol": Enfermeras son criticadas por su baile en TikTok

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las enfermeras cumplen un papel muy importante en la salud de muchas personas, ya que son el apoyo fundamental para ayudar a combatir las enfermedades que más aquejan a sus pacientes. Sin embargo, dos enfermeras fueron criticadas por desatender su trabajo para ir a realizar un baile que se volvió viral en TikTok.

Criticadas por su baile

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que las dos jóvenes enfermeras se acercan rápidamente a una pista y aprovechan que el semáforo está en rojo para realizar un baile en el reto del 'Parao Challenge'. Los conductores que manejaban por la zona se quedaron sorprendidos por los movimientos que realizaban vestidas con su uniforme blanco.

Las acciones de ambas jóvenes fueron cuestionadas por los seguidores de la cuenta @elyonyirehbq, señalando que mientras ellas realizan su baile hay pacientes esperando sus medicamentos o una atención adecuada para poder curar sus males, en especial para los adultos mayores y niños.

¿Cómo reaccionaron al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia y generó cientos de comentarios de personas que mostraron su indignación y preocupación por cómo las enfermeras se portaban durante su horario laboral. Por otro lado, también aparecieron usuarios que las respaldaron y tomaron con buen humor la peculiar escena manifestando que todo se trata de tener buena actitud.

"La gente esperando en urgencias que los atiendan", "el paciente: me toca este medicamento; sin embargo, las enfermeras se fueron a bailar", "con razón no me atendían", "y yo esperando que me retiren la aguja del suero", "ahora entiendo, porque puro paracetamol nos recetan", "el paciente analizando como ponerse el suero solo", "y yo muriéndome en el hospital que broma con estos enfermeros", "llevo 2 horas esperando en la sala que me tomen los signos y no sale nadie ya me desespere", "Dios sabrá cuántos enfermos necesitando cambiar el suero el medicamento y ellas ahí", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como muchos internautas mencionaron que muchos pacientes aguardan su atención en los hospitales, por lo que no es profesional que estas dos enfermeras se tomen el tiempo de realizar esos bailes sensuales y virales en plena vía pública solo para ganar popularidad.

"Ellas como que se equivocaron de profesión", "yo las despediría si fuera la jefa", "vayan a trabajar", "respeten el uniforme de enfermería, por favor", "lo que se espera de las futuras enfermeras. Ojalá y con esa actitud atiendan a pacientes cuando terminen de estudiar", comentaron otras personas al ver el baile de las dos jóvenes.