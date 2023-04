"Gracias por todo su esfuerzo": Enfermeras peruanas se jubilan y conmueven a todos

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los enfermeros tienen un gran rol en la sociedad al ayudar a brindar una mejor calidad de vida a cada paciente y por trabajar de la mano de médicos para salvar vidas. Durante la pandemia por el Covid-19, su profesión fue la más importante por su lucha diaria por atender a las personas contagiadas de esta enfermedad.

Es así, como un video publicado por la cuenta de @mary_obstetra, en la plataforma china de TikTok, sorprendió a todos al mostrar el emotivo momento en que un grupo de enfermeras del Centro de Salud de la Huayrona, en San Juan de Lurigancho, se jubilaban.

Fueron agradecidas por su amor a la profesión

El clip, muestra cómo son despedidas entre lágrimas y abrazos por sus compañeros de trabajo con quienes compartieron grandes momentos laborales. Además, una por una se acerca a marcar por última vez sus tarjetas de ingreso al centro de salud, y sus colegas se acercan para abrazarlas y dedicarles algunas palabras de agradecimiento por todo su esfuerzo y dedicación.

Las enfermeras no dudaron en expresar todas las emociones encontradas que sentían en ese momento y comenzaron a llorar conmovidas por el festejo que realizaban sus amigos, quienes manifestaron: "Gracias por todo. Las queremos mucho".

Conmovedora despedida

En otro video se ve cómo sus compañeros de la posta se colocan a cada extremo de una escalera y entre aplausos, algunos con globos en la mano, comienzan a bajar como despedida de lo que un día fue su segundo hogar.

"Ejemplo de trabajo": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video logró superar 385 mil reproducciones y 19 mil 'me gustas', así como cientos de comentarios realizados por los seguidores de la cuenta de TikTok.

"C.S. la Huayrona S.J.L. Diosito cuantos años ellas me atendían en mi niñez y a mis hijos... Gracias por tanto!!!", "no las conozco, pero muchas gracias", "ahí se ve vocación por la carrera", ""por los que nos cuidaron de la COVID, Dios me las bendiga", "cuando es una trabajadora comprometida con la institución, responsable, buena compañera, siempre se le va extrañar", "les dejan toda su experiencia, no las defrauden", "Dios las proteja por dar su vida para servir a otros. Gracias hermosas ángeles", "que gocen, una llora de nostalgia y la otra dice por fin acabé", "muchas gracias por todo, me quito el sombrero guerreras, ya es tiempo de descansar, la familia los espera", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.