"Presos románticos" : Visitantes del penal SJL reciben regalos por Día de San Valentín

El Día de San Valentín está a punto de llegar, y hay mucha emoción entre las personas que esperan celebrar esta romántica ocasión. Incluso en lugares poco convencionales como el penal de SJL, se ha demostrado que el amor trasciende las barreras. En un video viral de TikTok, se pudo ver a numerosas mujeres salir con grandes osos de peluche y otros regalos relacionados con esta significativa fecha.

Lo que hace esta historia tan especial no son simplemente los regalos en sí, sino el mensaje profundo que transmiten. En una fecha tan significativa donde se celebra el amor y la amistad, donde los gestos de amor y amistad están en todas partes, la valiosa lección que nos podemos llevar es la siguiente: el amor tiene el poder de trascender cualquier barrera, ya sea física o simbólica.

El acto de dar un presente a los reclusos en el penal de Lurigancho o de estos a sus seres queridos justo antes de San Valentín es un claro ejemplo de auténtico amor. El video no solo ha inmortalizado un momento de alegría, sino que también ha inspirado a miles a superar las barreras físicas y emocionales que a menudo nos separan.

La reacción a este conmovedor video viralizado en la plataforma TikTok, titulado "Cuando los reclusos muestran más romanticismo que alguien en libertad. ¡Feliz Día del Amor #14!", ha sido increíblemente apoyado,

La publicación terminó llegando a más de 500 mil reproducciones y 27 mil "me gusta", dejando comentarios desde los que tienen un origen humorístico, hasta los que dejan un mensaje reflexivo por el esfuerzo que puede dejarte el sentir tanto cariño por otra persona.

"La vida me trata como si yo le hubiera dado los latigazos a Jesucristo", "me acuerdo mi chanchito gigante y cuando salió solo quedo en el olvido", "Eso está claro que cuando uno quiere (...) no existen excusas", "¿Dios que estoy haciendo mal?", "Tal vez nuestro verdadero amor está en un penal", "Iré a buscar al amor de mi vida al penal", "Tienen su lado detallista pero con el tiempo te demuestran lo contrario", "Confirmo si son más detallistas", "es que se dan cuenta que está en las buenas y malas así manera y se respeta", "Pero bueno amor es amor en la buena y las malas no dicen", son algunas reacciones de los usuarios.