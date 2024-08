Las redes sociales nos sorprenden con el caso de una mujer que en vez de alarmarse por recibir una llamada de chantaje decide finalizar dándole la bendición al delincuente.

En la actualidad, los hechos delictivos van en aumento, por lo cual los ciudadanos piden más acciones de las autoridades para combatirlas, ya que no solo se ven inseguros en las calles, sino en sus propios hogares tras recibir ese tipo de llamadas telefónicas que los ponen en peligro.

Según la escena difundida en TikTok, se ve que una mujer de avanzada edad recibe una llamada y ella decide escuchar todo atentamente, a pesar de que al otro lado del teléfono estaba un delincuente tratando de arrebatarle una gran cantidad de dinero.

"Si usted quiere, si a usted le interesa su familia... Nos da lo mismo mat*r que secuestrar, yo a eso me dedico", dice el extorsionador.

Incluso el malhechor asegura que tiene vigilada a la señora y no dudaría en mandar a sus hombres a su casa como un intento de asustarla para cometer su fechoría. Sin embargo, no esperaban que la mujer le respondiera de forma insólita.

La mujer prosigue la conversación y le dice que aprecia que la llamaran, pero no cuenta con ninguna cuenta bancaria ni dinero que les pueda entregar.

"¿Ya puedo hablar? Mire joven, agradezco tu llamada y preocupación; yo los respeto mucho, pero desafortunadamente no puedo hacer nada por ustedes, no tengo una cuenta bancaria, no tengo un ingreso, si ya te diste la oportunidad de investigarme te darás cuenta de que es así", indicó.