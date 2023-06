¡Qué talentoso! Niño sin piernas sorprende con su destreza para bailar huayno

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La danza nacional es uno de los orgullos de nuestro país y un niño que no tiene piernas ha sorprendido a todos en redes sociales, esto debido a que fue grabado bailando huayno con gran destreza, hecho sorprendió a todos los internautas, quienes aplaudieron su gran actuación.

¿Dónde ocurrió?

El video que fue publicado por el usuario de Facebook Joselito Sánchez Silva, muestra como el niño tiene un buen ritmo y mucha energía para bailar, pese a no contar con sus extremidades inferiores. Se supo por la descripción, que el video fue grabado en Bagua Grande.

"Por medio de esta red social pedimos se haga viral este video y que las autoridades ayuden a este niño talentoso, en especial a los Congresistas, el niño es de la provincia de Utcubamba, distrito de Bagua Grande, región Amazonas", se lee en la descripción del video.

En el material audiovisual, que dura poco más de 6 minutos, se puede ver que el niño empieza a bailar con una de sus compañeras y ambos van vestidos con un traje típico de la región, que consta de camisa, poncho y sombrero.

Ambos empiezan bailando un huayno muy alegre; mientras la niña baila haciendo algunos giros, el niño no se queda atrás, ya que se valió de sus extremidades superiores para elevarse del suelo y poder seguir el ritmo.

Lo más sorprendente fue cuando hizo una prueba de su fuerza física, ya que en cierto momento, se paró de manos y levantó todo el cuerpo en el aire, lo cual desató la alegría y emoción de todos los presentes quienes aplaudieron y gritaron de alegría.

Usuarios reaccionan al video

El video se volvió viral en Facebook, red social donde fue publicado y acumula más de 10 mil 'me gusta', mil comentarios y casi 800 mil reproducciones. En ese sentido, los cibernautas no tardaron en dejar sus comentarios de apoyo, donde, la mayoría destacó el talento el niño.

"Grandioso, los niños, que las caiga todas las bendiciones de Dios", "Que las autoridades ayuden con sus prótesis", "Para mostrar al Perú entero q con esfuerzo todo se puede", "Es un ganador del baile hermoso y con ganas y la niña es una compañera que le hace linda al bailar con el niño", se lee en los comentarios de la publicación.

De esta forma, queda demostrado que el no tener alguna extremidad o tener alguna incapacidad o habilidades diferentes, no es un impedimento para destacar en lo que nos gusta, ya que el niño demostró tener gran destreza para bailar huayno pese a no tener piernas.