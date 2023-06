Trujillo: denuncian casos de bullying y peleas al interior de colegio

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Preocupante. Los padres y madres de familia de la institución educativa Pedro Mercedes Ureña, en el distrito de Trujillo, denunciaron a través de Exitosa Trujillo que al interior del colegio se han reportado casos de bullying y peleas callejeras, situaciones que ponen en riesgo la integridad de los alumnos.

Asimismo, los padres exigieron el cambio de los responsables del plantel, debido a que, hasta la fecha no han resuelto los problemas al interior del colegio.

"Hay niños agresores en el colegio, en el aula de mi hijo hay un niño que está agrediendo a varios. Ese niño trae arma de juguete, una chaveta. ¿Qué pasa si a mi hijo le corta? Recién se han peleado los chicos, el mismo niño se ha peleado con otro. Es un derecho, nuestros hijos tienen derecho de venir a estudiar, pero no encontramos eso. Esto del bullying no solo ocurre en una sola aula, en todas las aulas del colegio ocurre eso. La directora del colegio dice que no hay casos de bullying, se niega los casos y eso no es así", expresó una de las madres que llegó hasta los exteriores de la institución.

Amenazas

En declaraciones a Exitosa Trujillo, entre llanto y desesperación, una madre de familia pidió ayuda para su hijo porque asegura tener temor de llevar a su hijo al colegio, debido a que un escolar estaría realizando amenazas y agrediendo físicamente contra su menor.

"Queremos que se tome más atención a estos casos. Lastimosamente, están cambiando constantemente de directores, y por eso no se toma con urgencia lo que pasa. Se debe solucionar este problema, no permitir que haya amenazas ni violencia entre ellos", indicó.

Peleas

Los padres también indicaron que ocurren peleas callejeras, siendo los mismos alumnos los protagonistas en exteriores del centro educativo y usando el uniforme escolar.

"Las peleas son afuera del colegio, pero los niños están vistiendo el uniforme. Esto también se ha informado a los responsables del colegio, pero no hacen caso a nuestras denuncias. Hoy hemos venido al colegio a reclamar por lo que nuestros mismos hijos nos cuentan, y nos ponen un contingente policial, como si fuéramos delincuentes, no vamos a agredir a nadie, solo queremos la seguridad de nuestros hijos", agregó otra mamá.

Responden

En tanto, los padres del menor acusado por presunta agresión contra sus compañeros, señalaron que su hijo viendo siendo difamado.

"A los padres no tengo que decirles nada porque ellos actúan como quieren actuar, yo actuaré de acuerdo a lo que me dice mi abogado. En su momento se sabrá la verdad. Antes de decir tantas sandeces, debieron pensar que mi hijo es un menor de edad y lo están maltratando, no quiere venir al colegio, pero lo traigo para que no se sienta desprotegido. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias", aclaró el papá del menor, Richard Cortavitarte.

Molestos

Los padres informaron que, pagan la suma de 53 soles por alumno, para limpieza de las instalaciones y los baños; sin embargo, esto no se evidencia en el día a día.

Además, refieren que los menores no desean asistir a clases, por lo que se están viendo perjudicados académicamente.

Serán sancionados

Tras conocer el caso a través de Exitosa, el gerente regional de Educación, Martín Camacho señaló que tomará acciones sancionadoras contra la Ugel y SiseVe (aplicación virtual que permite que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia escolar), porque no reportó los casos de violencia del colegio Pedro Mercedes Ureña.

"Vamos a hacer el seguimiento, porque la Ugel es la que interviene directamente, y si no ha tomado acciones habrá que exigirles que realicen su trabajo de manera efectiva. Cuando existen ese tipo de problemas, su función es estar fiscalizando en los colegios. Vamos a tener que coordinar con la Policía para tomar acciones. A veces no llegan las denuncias, pero ya hemos dispuesto de un correo electrónico para que los padres denuncien y esto no quede en el silencio", explicó.

Lo niegan

Finalmente, los directivos de colegio Pedro Ureña niegan que dentro de la institución exista casos de bullying, pese a que padres de familia señalan que sus hijos están sufriendo estos casos.