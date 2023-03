¡La nueva Sodoma! Tiktoker expresa fuertes comentarios sobre Cartagena

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un tiktoker estadounidense causó revuelo en las redes sociales al mostrar un polémico video donde llama a Cartagena como la nueva "Sodoma", generando indignación de los ciudadanos de esta región.

Se trata de Conor Psyche Higgins, un extranjero mitad estadounidense, mitad irlandés que, por medio de un video, lanzó fuertes críticas contra Cartagena.

"Esta ciudad latina es la nueva versión de Sodoma, la ciudad más malvada de la Biblia. Allí tenían todos los vicios: venta de mujeres, trago, drogas, el juego, ladrones y violaciones", comentó mientras narraba su experiencia y los casos de explotación sexual que fue descubriendo en su viaje.

"La nueva Sodoma": molestia por fuertes comentarios de tiktoker estadounidense sobre Cartagena. El influencer extranjero, Conor Psyche Higgins, aseguró en un video de tiktok que en 'La Heroica' se viven situaciones muy similares a las que se describen sobre Sodoma en la Biblia. pic.twitter.com/txfFHvb4eC — Última Hora Col (@ultimahoracol_) March 10, 2023

"¡No hay paz! Las personas que viven allí son muy cínicas y creo que están perdidas. ¿Qué ciudad es? Cartagena, Colombia (...) En mi primera noche, dos mujeres me agarraron e intentaron llevarme en un carro y tuve que huir", señaló.

También mencionó que "Sodoma era la ciudad más malvada de la Biblia. Tenía todos los vicios: la venta de mujeres, trago, drogas, el juego, ladrones y hasta violaciones".

"Tuve que huir. También tuve que ver cómo muchos hombres intentaron venderme en la calle todo tipo de vicios ¡No hay paz!", indicó mientras explicaba a sus seguidores que no vayan a esta ciudad por el peligro que representaba para él.

Seguidores reaccionan

El video del joven extranjero causó gran polémica entre sus seguidores de TikTok quienes no dudaron en defender la ciudad de Cartagena, mientras que otros apoyaron el punto de vista de @teoriadepsyche.

"No entiendo por qué se quejan si no está diciendo mentiras", "el que lo cuestiona es porque no ha ido a Cartagena", "no tenía la necesidad de decir que los cartageneros somos cínicos" y "para qué te digo que no, si es así", "pues todo eso persigue a los que les gusta y persiguen eso. ¡He ido cientos de veces a Cartagena y jamás me han ofrecido ni he buscado ninguna de esas cosas", "pues mentiras no son! ¡Desde hace mucho tiempo se vienen denunciando los vejámenes que se viven a diario en Cartagena, desde prostitución de menores, hasta vía libre a todo tipo de drogas!", comentaron algunos.

"En Cartagena si hay prostitución y drogas eso nadie lo puede tapar, pero hacer esa comparación, un gringo por dios allá eso número los multiplica por 1000 y las drogas es algo normal y legal", "la nueva Sodoma es el uribismo mafioso tratando de frenar las reformas del gobierno", "alguien tiene contacto directo con la bandeja de ética moral perfecta de este aborto de mico gringeado que se cree la última Coca-Cola pero que no llega ni a... Conor por si acaso lees, pinta un bosque y piérdete en tu paraíso, bastante putrefacto que es si de moral se trata", acotaron otros.